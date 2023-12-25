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Boğazlıyan’da esnaf ve halk gezilerini sürdüren Başkan Coşar, ilçede kurulan pazarı ziyaret ederek, pazarcılar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti. Pazar esnafına bol kazançlar dileyen Coşar, pazarda tezgâhları tek tek gezerek esnaflarla tokalaşıp hayırlı işler diledi.

Pazarcı esnafının isteklerini dinleyen Başkan Coşar, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu, çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Coşar, “Hemşehrilerimizle aramızda var olan gönülden gönüle güçlü bir bağ ile yan yana ve bir arada olmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, ilçemizi hep daha ileriye taşıyacağız. İşlerinden dolayı tezgahlarını bırakıp belediyemize gelemeyen esnafımız ile haftalık ihtiyaçlarını karşılamak için köylerimizden gelen hemşerilerimizle birlikte olmak için pazarımıza geldik. Fırsat buldukça pazar esnafımızı ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinliyoruz. Bugün de böyle bir ziyarette bulunduk. İlçemiz için yaptığımız çalışmalarımızı ve projelerimizi anlatıp görüş ve önerilerini aldık” diye konuştu.

“YERİNDE TESPİT ETME İMKANI VERİYOR”

Pazar alanında alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Coşar, Boğazlıyan’ın hızla gelişen ve büyüyen büyük bir ilçe olduğunu söyledi. İlçenin birçok önemli sorununu çözüme kavuşturduklarını anlatan Coşar, ilçenin gelişim ve değişim sürecinin bundan sonra da hızla devam edeceğini belirtti.

Coşar, “Bu ziyaretler, bizlere yerinde tespit etme imkânı veriyor, çözümleri de hızlandırıyor. Yerel yönetim olarak bizler de esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz, onları dinleyip ortak akıl ve kararla istek, öneri ve taleplerine çözüm getireceğiz” şeklinde konuştu.