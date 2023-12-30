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Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlık içeren yasaklara karşı gösterdikleri duruşu takdir etti ve Suudi Arabistan'ı sert bir dille eleştirdi.

“ATATÜRK'E VE CUMHURİYETE OLAN BAĞLILIK”

Aydoğmuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'e olan sevgisi ve bağlılığı nettir, tartışmaya kapalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Suudi yetkililerin Atatürk pankart ve t-shirtlerini yasaklamasına karşı maça çıkmama kararı almalarını alkışlıyorum. Bu, onlara yakışan bir duruştur ve helal olsun.”

“TÜRK DÜŞMANI ARAPLARA KARŞI TUTUM”

Aydoğmuş, Türk'e karşı düşmanlık sergileyen ve kibirli tavırlar takınan bazı Arap ülkelerine karşı Türk takımlarının gösterdiği duruşu överek, “Türk'e düşmanlıktan başka bir şey yapmayan, kibirlenen, görgüsüz araplara taviz vermeyen takımlarımıza minnettarım. Uzun zamandır Türk Futbolu bu kadar güzel olmamıştı” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY İLE FENERBAHÇE'YE DESTEK”

Ömer Aydoğmuş, Suudi Arabistan'ı kınayarak, “Atamıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bu saygısızlığı yapan Suudi Arabistan'ı şiddetle kınıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide takımımızı bedevi çöllerine gönderenler utanmalıdır” dedi.