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Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, Şair ve Yazar Narin Altan’ı ağırladı. Altan, Başkan Adayı Aydoğmuş’a son çıkardığı kitabı hediye etti.

Yozgat’a kültür-edebiyat alanında birçok hizmet veren Şair ve Yazar Narin Altan, Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş’u ziyaret etti. Aydoğmuş, Altan ile şiirler üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. “Sanatsız bir toplum susuz toprağa benzer” diyerek sanata verdiği önemi belirten Başkan Adayı Aydoğmuş, takdir topladı.

AYDOĞMUŞ’TAN SANATÇIYA TEŞEKKÜR

Şair ve Yazar Narin Altan’ın kendisini ziyaret etmesine çok mutlu olduğunu belirten Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, “Yazdığı şiir kitapları ile büyük başarılara imza atan, Yozgatımıza kültür edebiyat alanında büyük hizmetleri olan, Akdağmadeni ilçemizin yetiştirdiği çok değerli Şair Yazar Narin Altan hanımefendinin, ziyaretimize gelerek yazdığı son şiir kitabı “Menekşe Çiğ Damlaları” eserini imzalayarak hediye etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.