Spor Toto Süper Lig 29. hafta müsabakaları 14, 15 ve 16 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 32. hafta müsabakaları 11, 12 ve 13 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 33. hafta müsabakaları 15, 16 ve 17 Nisan'da, TFF 2. Lig 32. hafta müsabakaları 15 Nisan'da, TFF 3. Lig 29. hafta müsabakaları ise 16 Nisan'da oynanacak.

Şenol Güneş spor Kompleksi’nde karşılaşacak olan Trabzonspor ile Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın birinci yardımcı hakemi Serkan Olguncan, ikinci yardımcı hakemi Erdem Bayıkı, Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam görev alacak.

Maçın gözlemcilerine ise Kadir Tozlu, temsilciliklerine ise Cenk Altun, Kiramı Çelik, Serkan Atalay ve Mustafa Hakan Bektaş atandı. Alpaslan Demir