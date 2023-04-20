Bizleri bayrama ulaştıran Cenâb-ı Hakk’a hamdü senalar olsun. Bayramları nasıl ihya edeceğimizi bize öğreten Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun. Ramazan-ı şerifi uğurlamanın hüznünü ve Ramazan Bayramına kavuşmanın buruk sevincini aynı anda yaşıyoruz.

Arife günleri ülkemizde genel olarak bayram temizliği, gelecek misafirlere ikram hazırlığı ve bayrama ulaşamayan eş, dost, akraba ve ümmet-i Muhammed’e dua zamanlarıdır. Çoğu yerde ikindi namazından sonra cemaatle kabristan ziyaretleri olur ve bayrama birlikte giremediğimiz yakınlarımızla manevi bayramlaşmadır bu bir nevi. Onları unutmadığımız, duadan eksik etmediğimiz, bizim de onlara kavuşacağımızı hatırlatan adetlerimizdir bu ziyaretler. Kabristana gidemeyenler geçmişleri için Yasin suresi okur ya da en azından üç İhlas bir Fatiha gönderilir sevdiklerin arkasından. Hüzünle karışık tatlı bir telaş bütün hanelerde yaşanır böylece.

Bazılarımız seneye Ramazana ulaşabilir miyiz, ramazana ulaşsak sevdiklerimiz yanımızda olur mu hüznünü yaşarken; bazılarımız da daha evvel kaybettikleri yakınlarının acısı ile bayramın sevinç ve coşkusunu yaşayamıyor maalesef. Bayramlar sevdiklerimizle buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Acısı olanın acısını azaltma, yükü olanın yükünü hafifletme, derdi olanın derdine ortak olma günleridir. Yakınlarını kaybedenlerin yakını olma günleridir.

Bayramlar Rabbimizin bize şükür vesilesi olarak verdiği nimetlerindendir. Şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin sahibi olan Yüce Yaratıcımıza yakınlaşma vesilesidir. Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Ramazan-ı şerifte kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı kaybetmemeye özen gösterelim.

Bayramlar anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı hatırlama ve ziyaret günleridir. Ziyaretlerimizde öksüz, garip ve kimsesizler ile depremzede kardeşlerimizi de sevindirelim. Hastaların hatırını soralım, yetimlerin yüreğine dokunalım, yaşlıların duasını alalım. Yüzümüzde tebessümle, en samimi halimizle, tüm kalbimizle çevremizdeki herkese özellikle de yavrularımıza bayram neşesini tattıralım. Gidip bizzat ziyaret edemediğimiz kim varsa iletişim imkânlarımızı kullanarak eş, dost, akraba ve komşularımızla bayramlaşıp hallerini ve hatırlarını soralım. Bir arada olamasak da manen yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Bayramlar, kardeşlerimizin başına gelen musibetlere maddi manevi destek olma; duamızla yanlarında olma, tüm tavır ve davranışlarımızla onlara çare bulma vaktidir.

Bayram günlerini küskünlükleri ve dargınlıkları sonlandırmak için fırsattır. Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir. Geliniz bu bayram, aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakalım. İman kardeşliğinin lezzetine varalım. Aramıza nifak tohumu sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Kardeşliğimizin gereğini yerine getirelim. “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”

Bayramlar dua vakitleridir. Dünyanın neresinde olursa olsun derdi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. İslam beldelerinin güven ve huzur içinde bayramlar kutlaması için niyazda bulunalım.

Aziz milletimizin ve İslam âleminin bayramı mübarek olsun. Bayramımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile olsun. Bu bayram, coşkulu bayramlarımızın müjdecisi olsun. O’nun nusret ve inayet kapılarının ardına kadar açılmasına vesile olsun.

Can bula cananını, bayram o bayram ola,

Kul bula sultanını, bayram o bayram ola,

Hüzn ü keder def ola, dilde hicap ref ola,

Cümle günah af ola, bayram o bayram ola.