Bir aylık bir misafirlik sonrası bir Ramazan ayını daha tamamlayıp Ramazan bayramına kavuşmuş bulunuyoruz elhamdülillah. Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namaz ve teravihler, yaptığımız tövbe ve istiğfarlar, hayır, hasenat, ikram ve iyilikler, çevremizle kurduğumuz iyi ve güzel ilişkiler, dayanışma ve kardeşlik iklimi ile kuşatmıştı bizleri Ramazan. Üç aylık bir manevi ikram ve ihsan ikliminin akabinde ulaştık bayrama. Bayramımız mübarek olsun.

Bayramlarımız huzur, sevinç, neşe ve coşkunun arttığı, büyüklerin ziyaret edilip ellerinin öpüldüğü, hal ve hatırları sorulup ihtiyaçlarının giderildiği, karşılıklı ziyaret ve ikramların herkesi buluşturduğu müstesna günlerimizdir. Bayramı bu ruh ve güzellikle idrak edilebilmek için hep beraber iki ayı hazırlık olmak üzere, üç aylık yoğun bir arınma sürecinden geçtik. Recep ve Şaban aylarıyla başlayıp Ramazan ayıyla zirveye ulaşmıştı bütün bu güzellikler. Kuranı Kerim tilavetleri, vaazü nasihatlerle kalbimiz, ruhumuz ve aklımızı besleyerek Bayrama erdik. Bayram demek, geçmişlerimize dua, hayattakilerle irtibat geçip bir araya gelerek kaynaşmak ve paylaşmaktır. Bayram demek, bir sofra etrafında Allah rızası toplanıp berekete ortak olmak, kardeşliği pekiştirmek ve imanın tadına ermektir. İmanın tadı var mıdır? Varsa nasıl elde edilir? Peygamber efendimizin dilinden bu sualler şöyle cevap bulmuştur: “Kim, Allah’ı Rab, İslam’ı Din, Muhammed’i Resul olarak kabul ederse, imanın tadına varmış demektir.” (Müslim,I/62) “Şu üç özellik kimde bulunursa imanın gerçek tadına varmıştır: 1-Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek 2-Sevdiğini Allah için sevmek 3-İmandan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar tehlikeli ve çirkin görmek.” (Buhari,İman,9) Zira üç aylar ve bilhassa Ramazanı şerif bizlerde yukarıda zikredilen ölçekte bir hayat yaşamayı öğreten bir okul oldu bizlere. Geliniz bu bayramı, teknolojinin ayırdığı kalplerimizi yakınlaştırmak, uğramadığımız ana, baba, kardeş, eş, dost ve ahbap kapılarına uğrayarak yan yana ve can cana olmak için birer fırsata dönüştürelim. Büyüklerimiz başta olmak üzere komşularımız, eşimiz, dostumuz, hastalar ve kimsesizleri ziyaret edip geçmişlerimizin kabirleri başında dualar edelim.

Ellerimizden düşürmediğimiz iletişim araçlarının, en kıymetli hazinemiz olan zamanımız başta olmak üzere, bizden sessizce kopardığı şeylerle bizleri yalnızlaştırmasına dur diyerek yüz yüze, göz göze gelerek birbirimizle iletişime geçelim. Eski bayramlar diye hep özlemle yad ettiğimiz o güzel günleri kendimiz, yavrularımız ve gelecek nesillerimizin huzur ve saadeti için hep beraber yeniden inşa edelim ki, Bayramımız işte o zaman Bayram ola.

Sözü bir dua ile tamamlayalım: “Allah’ım! Bizlere küfür ve şirkten arınmış bir iman ve yakin bir bilgi nasip et.

Allah’ım! İmanı bizlere sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster. Bizi, sıratı müstakim üzere sabit kıl.

Allah’ım! Bizleri müslüman olarak yaşat, müslüman olarak canımız al ve müslüman olarak haşret ve bizleri salih kulların arasına dahil eyle.

Allah’ım! Çocuklarımıza iyi bir insan, olgun bir müslüman olarak yetiştirecek imkanlar lütfet. Çocuklarımızı şeytanın şerrinden, şeytan tıynetli insanların şerlerinden muhafaza eyle.

Allah’ım! Çocuklarımızı, büyüklerine, milletine, vatanına sadık hayırlı nesiller olarak yetişmeyi nasip eyle.

Allah’ım! Vatanımızı, milletimizi zalimlerin, düşmanların ve hainlerin, bölücü ve teröristlerin şerlerinden muhafaza eyle. Hainlerin haince planlarını kendi başlarına çevir. Bizlere uzun ömürler, helalinden bol kazançlar, tatlı lisanlar, huzurlu kalpler, faydalı bilgiler, iffetli eşler ve hayırlı evlatlar nasip eyle.

Allah’ım! Bize lütfettiğin ve idrak etme imkanı verdiğin Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, yaptığımız sair ibadetleri, okuduğumuz Kur’anları, verdiğimiz fitre , zekat, hayır ve hasenatları en güzel şekilde kabul eyle. Bayramımızı ruhuna uygun idrak edebilmeyi nasip eyle.”