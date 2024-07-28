1. İnsanlar arasında adaletle hükmeder. / En’am,151.

2. Allah’a asla şirk koşmaz./Furkan,68

3. Namusunu korur. / Furkan,68

4. Hakkı bile bile gizlemez. /Bakara,44

5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılar. / Mü’minun 2,9

6. Anne ve babasına “öf” bile demez. /İsra,23

7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirir. / Mü’minun,3

8. Allah yolunda malı ve canıyla mücadele eder. /Tevbe,5

9. Asla zanda bulunmaz. / Casiye,24

10. Cahillerle asla tartışmaz. / Furkan,63

11. Kınayıcının kınamasından korkmaz. / Maide,54

12. Asla yalan söylemez. / Mü’minun,8

13. Emanete ihanet etmez. / Bakara,177

14. Söz verdiğinde sözünde durur. / Bakara,177

15. Zekâtını eksiksiz olarak verir. /Bakara,177

16. Yetimin hakkını asla yemez. / Nisa,2

17. Yolda kalmışlara yardım eder. Bakara,177

18. Kafirlere karşı sert, Müslüman kardeşine karşı merhametlidir. / Fetih,29

19. İnsanların kusurlarını affeder. / Al-i İmran,135

20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenir. / Tevbe,20

21. Savaş gerektiği gerektiğinde Kâfirler ile Allah yolunda savaşır. /A.imran,28

22. Darlıkta da bollukta da infak eder./A.İmran,133

23. Kızdığında öfkesi yener. /A.İmran,133

24. Başkalarının ilahlarına ( kutsallarına) sövmez, hakaret etmez./En’am,108

25. Haksız yere bir cana kıymaz. / En’am,151

26. Allah’ın ayetlerini menfaati ile değişmez ./ A. İmran,199

27. Zinaya asla yaklaşmaz. / Mü’minun,5

28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demez. / Nisa,94

29. Rasullerden hiçbirini diğerinden ayırt etmez./ Bakara,136

30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürür. / Furkan,63

31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak ölçer, tartar./ En’am,52

32. Helal ve temiz olan şeyleri yer. / Bakara,168

33. Asla yalan yere şahitlik yapmaz. / Furkan,72

34. Dilini eğip bükerek Allah adını anarak yalan konuşmaz. / Nisa,135

35. Allah’ın adı anıldığında kalbi ürperip titrer. / Enfal,2

36. Yoksulluk endişe ve korkusuyla çocuklarını öldürmez. / En’am,151

37. Yeminlerine sahip çıkar, bozmaz./ Nahl,91

38. Adaklarını yerine getirir. / İnsan,7

39. Allah’a verdiği ahdini yerine getirir. Anlaşmasına sadakat gösterir./ Ra’d,20

40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım eder. / Bakara,177

41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım eder./ Bakara,177

42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım eder. / Bakara,177

43. Zorluk, darlık ve savaş anlarında sabreder. / Bakara,177

44. Allah’ın verdiği rızkı yerli yerince harcar./ Enfal,3

45. Kuranı ağır ağır üzerinde düşünerek okur. /Müzemmil,4

46. Din konusunda zorlama ve baskı yapmaz./ Bakara,256

47. İnsanlar için iyi olanı emreder, kötü olandan da alıkoyar. / Enfal,71

48. Açıklanınca hoşuna gitmeyecek şeyleri sormaz. / Maide,101

49. İşlerini din kardeşleri istişare ederek yapar. / Şûra,38

50. Kurtuluşa ancak mümin olanların kavuşacağını kabul eder. / Mü’minun,1

51. Ancak Allah'a kulluk eder ve yalnız ondan yardım diler. /Fatiha,4

52. Allah'tan korkup-sakınır ve yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinir./

Â. İmran,102

53. Yalnızca Allah'a güvenir. Ondan başka da kimseden korkmaz/

Bakara,249

54. Allah’a hep şükreder. Darlıkta da bollukta da üzülmez ve böbürlenmez./

Bakara,172

55. Hep hakikatin peşindedir. Allah’ın rızasını kazanmak öncelikli gayesidir./

Hucurat,15

56. Kur'an'a sıkı sıkıya bağlıdır. Tüm davranışlarını Kur'an'a göre düzenler. İnsanları Kur'an'a ile uyarır./A'raf,170

57. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutar. /Âl-i İmran,191

58. Allah karşısında aciz olduğunun farkındadır ve bu sebeple alçak gönüllüdür./Bakara,286

59. Her şeyin Allah'tan olduğunu kabul eder. Telaşa kapılmaz, serinkanlıdır ve tevekkül ile hareket eder./Tevbe,51

60. Asıl gayesi ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışır. /Nisa,74

61. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinir./Maide,55-56)

62. Akıla hareket eder. Sürekli dikkatli ve uyanıktır. Devamlı olarak müminlerin ve dininin faydasına akılcı işler yapar./Mümin,54

63. İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verir. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürür./Enfal,39

64. Hakkı söylemekten çekinmez. İnsanlardan çekindiği için gerçeği açıklamaktan geri durmaz. Kınayıcıların kınamasından korkmaz./Maide54,67

65. Allah'ın dinini tebliğ eder. Bunu için çok çeşitli yollara başvurur./Nuh,5-9

66. Baskıcı değildir. Merhametli ve yumuşak huyludur./Nahl,125

67. Öfkesinin kurbanı olmaz, mühlet verici ve bağışlayıcıdır. /Â. İmran,134

68. Güven veren bir kişiliktir. Etrafındakilere de güven telkin eder. /Duhan,17-18

69. Güzel ahlak sahibidir./Kalem,4

70. Ailesi ile iyi geçinir. /Nisa,19

71. Zulüm ve öldürülmekten korkmaz. Zorluklara katlanır./ Ankebut,2-3,Tevbe,111

72. İnancı sebebiyle İnkarcıların saldırı ve tuzaklarına muhatap olur, kendisi ile zaman zaman alay edenler olur./Bakara,14, 21273. Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmaz. /İhlâs,4

74. İnkarcılara karşı tedbirlidir./Nisa,71

75. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinir./Fatır,6

76. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmaz./ Tevbe,83

77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olur./Ahzab/60-62

78. İçki, kumar ve faldan uzak durur./Maide,90

79. İnkar ehlinin gösterişli yaşantısına özenmez./Kehf/28)

80. Zenginlik, makam ve mevki onun inancını sarsmaz. /Hac,41

81. İbadetlerine titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirir./Bakara,238

82. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyar./Enam,116

83. Allah'a yakınlaşmak ve iyi bir mümin olmak çabası içindedir. /Maide,35

84. Bir sıkıntı ile karşılaşınca Kuranın hakemliğine müracaat eder./Enam,114

85. Atalarına körü körüne uymaz. Kur'an'ın emirlerine göre hareket eder./İbrahim,10; Hud, 11

86. İsraftan kaçınır./Enam,141

87. İffetli davranır ve Allah'ın yol gösterdiği şekilde evlenir. /Müminun,5-6; Nur, 3-26-30)

88. Dinde aşırılığa kaçmaz./Bakara,143; Nisa, 4-171)

89. Fedakardır./İnsan,8

90. Temizliğe dikkat eder./Bakara,125-168)

91. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmaz./Hucurat,12

92. Haset etmekten kaçınır./Nisa,128

93. Allah'tan bağışlanma diler. /Bakara,286

94. Kuranı ağır ağır üzerinde düşünerek okur. Onunla diri olanları uyarır./müzzemmil,3; Yasin,70

95. Din kardeşlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmaz. /Hucurat,11

96. Aklını iyi kullanır./Yunus,100

97. Din kardeşine selam verir, esenlik diler./Nisa,86

98. Söz dinler ve sözün en güzeline uyar./. Zümer,18

99. Yumuşak başlı, kibar ve zariftir. İncitmeden konuşur./Taha,44; isra,23; bakara,83

100. Yüce sıfatları yalnızca Rabbine yakıştırıp onu yüceltir./Müddessir,3

Yüce Rabbimiz bizleri bu özellikleri kuşanmış gerçek müminlerden eylesin.