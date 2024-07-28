1. İnsanlar arasında adaletle hükmeder. / En’am,151.
2. Allah’a asla şirk koşmaz./Furkan,68
3. Namusunu korur. / Furkan,68
4. Hakkı bile bile gizlemez. /Bakara,44
5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılar. / Mü’minun 2,9
6. Anne ve babasına “öf” bile demez. /İsra,23
7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirir. / Mü’minun,3
8. Allah yolunda malı ve canıyla mücadele eder. /Tevbe,5
9. Asla zanda bulunmaz. / Casiye,24
10. Cahillerle asla tartışmaz. / Furkan,63
11. Kınayıcının kınamasından korkmaz. / Maide,54
12. Asla yalan söylemez. / Mü’minun,8
13. Emanete ihanet etmez. / Bakara,177
14. Söz verdiğinde sözünde durur. / Bakara,177
15. Zekâtını eksiksiz olarak verir. /Bakara,177
16. Yetimin hakkını asla yemez. / Nisa,2
17. Yolda kalmışlara yardım eder. Bakara,177
18. Kafirlere karşı sert, Müslüman kardeşine karşı merhametlidir. / Fetih,29
19. İnsanların kusurlarını affeder. / Al-i İmran,135
20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenir. / Tevbe,20
21. Savaş gerektiği gerektiğinde Kâfirler ile Allah yolunda savaşır. /A.imran,28
22. Darlıkta da bollukta da infak eder./A.İmran,133
23. Kızdığında öfkesi yener. /A.İmran,133
24. Başkalarının ilahlarına ( kutsallarına) sövmez, hakaret etmez./En’am,108
25. Haksız yere bir cana kıymaz. / En’am,151
26. Allah’ın ayetlerini menfaati ile değişmez ./ A. İmran,199
27. Zinaya asla yaklaşmaz. / Mü’minun,5
28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demez. / Nisa,94
29. Rasullerden hiçbirini diğerinden ayırt etmez./ Bakara,136
30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürür. / Furkan,63
31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak ölçer, tartar./ En’am,52
32. Helal ve temiz olan şeyleri yer. / Bakara,168
33. Asla yalan yere şahitlik yapmaz. / Furkan,72
34. Dilini eğip bükerek Allah adını anarak yalan konuşmaz. / Nisa,135
35. Allah’ın adı anıldığında kalbi ürperip titrer. / Enfal,2
36. Yoksulluk endişe ve korkusuyla çocuklarını öldürmez. / En’am,151
37. Yeminlerine sahip çıkar, bozmaz./ Nahl,91
38. Adaklarını yerine getirir. / İnsan,7
39. Allah’a verdiği ahdini yerine getirir. Anlaşmasına sadakat gösterir./ Ra’d,20
40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım eder. / Bakara,177
41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım eder./ Bakara,177
42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım eder. / Bakara,177
43. Zorluk, darlık ve savaş anlarında sabreder. / Bakara,177
44. Allah’ın verdiği rızkı yerli yerince harcar./ Enfal,3
45. Kuranı ağır ağır üzerinde düşünerek okur. /Müzemmil,4
46. Din konusunda zorlama ve baskı yapmaz./ Bakara,256
47. İnsanlar için iyi olanı emreder, kötü olandan da alıkoyar. / Enfal,71
48. Açıklanınca hoşuna gitmeyecek şeyleri sormaz. / Maide,101
49. İşlerini din kardeşleri istişare ederek yapar. / Şûra,38
50. Kurtuluşa ancak mümin olanların kavuşacağını kabul eder. / Mü’minun,1
51. Ancak Allah'a kulluk eder ve yalnız ondan yardım diler. /Fatiha,4
52. Allah'tan korkup-sakınır ve yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinir./
Â. İmran,102
53. Yalnızca Allah'a güvenir. Ondan başka da kimseden korkmaz/
Bakara,249
54. Allah’a hep şükreder. Darlıkta da bollukta da üzülmez ve böbürlenmez./
Bakara,172
55. Hep hakikatin peşindedir. Allah’ın rızasını kazanmak öncelikli gayesidir./
Hucurat,15
56. Kur'an'a sıkı sıkıya bağlıdır. Tüm davranışlarını Kur'an'a göre düzenler. İnsanları Kur'an'a ile uyarır./A'raf,170
57. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutar. /Âl-i İmran,191
58. Allah karşısında aciz olduğunun farkındadır ve bu sebeple alçak gönüllüdür./Bakara,286
59. Her şeyin Allah'tan olduğunu kabul eder. Telaşa kapılmaz, serinkanlıdır ve tevekkül ile hareket eder./Tevbe,51
60. Asıl gayesi ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışır. /Nisa,74
61. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinir./Maide,55-56)
62. Akıla hareket eder. Sürekli dikkatli ve uyanıktır. Devamlı olarak müminlerin ve dininin faydasına akılcı işler yapar./Mümin,54
63. İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verir. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürür./Enfal,39
64. Hakkı söylemekten çekinmez. İnsanlardan çekindiği için gerçeği açıklamaktan geri durmaz. Kınayıcıların kınamasından korkmaz./Maide54,67
65. Allah'ın dinini tebliğ eder. Bunu için çok çeşitli yollara başvurur./Nuh,5-9
66. Baskıcı değildir. Merhametli ve yumuşak huyludur./Nahl,125
67. Öfkesinin kurbanı olmaz, mühlet verici ve bağışlayıcıdır. /Â. İmran,134
68. Güven veren bir kişiliktir. Etrafındakilere de güven telkin eder. /Duhan,17-18
69. Güzel ahlak sahibidir./Kalem,4
70. Ailesi ile iyi geçinir. /Nisa,19
71. Zulüm ve öldürülmekten korkmaz. Zorluklara katlanır./ Ankebut,2-3,Tevbe,111
72. İnancı sebebiyle İnkarcıların saldırı ve tuzaklarına muhatap olur, kendisi ile zaman zaman alay edenler olur./Bakara,14, 21273. Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmaz. /İhlâs,4
74. İnkarcılara karşı tedbirlidir./Nisa,71
75. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinir./Fatır,6
76. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmaz./ Tevbe,83
77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olur./Ahzab/60-62
78. İçki, kumar ve faldan uzak durur./Maide,90
79. İnkar ehlinin gösterişli yaşantısına özenmez./Kehf/28)
80. Zenginlik, makam ve mevki onun inancını sarsmaz. /Hac,41
81. İbadetlerine titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirir./Bakara,238
82. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyar./Enam,116
83. Allah'a yakınlaşmak ve iyi bir mümin olmak çabası içindedir. /Maide,35
84. Bir sıkıntı ile karşılaşınca Kuranın hakemliğine müracaat eder./Enam,114
85. Atalarına körü körüne uymaz. Kur'an'ın emirlerine göre hareket eder./İbrahim,10; Hud, 11
86. İsraftan kaçınır./Enam,141
87. İffetli davranır ve Allah'ın yol gösterdiği şekilde evlenir. /Müminun,5-6; Nur, 3-26-30)
88. Dinde aşırılığa kaçmaz./Bakara,143; Nisa, 4-171)
89. Fedakardır./İnsan,8
90. Temizliğe dikkat eder./Bakara,125-168)
91. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmaz./Hucurat,12
92. Haset etmekten kaçınır./Nisa,128
93. Allah'tan bağışlanma diler. /Bakara,286
94. Kuranı ağır ağır üzerinde düşünerek okur. Onunla diri olanları uyarır./müzzemmil,3; Yasin,70
95. Din kardeşlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmaz. /Hucurat,11
96. Aklını iyi kullanır./Yunus,100
97. Din kardeşine selam verir, esenlik diler./Nisa,86
98. Söz dinler ve sözün en güzeline uyar./. Zümer,18
99. Yumuşak başlı, kibar ve zariftir. İncitmeden konuşur./Taha,44; isra,23; bakara,83
100. Yüce sıfatları yalnızca Rabbine yakıştırıp onu yüceltir./Müddessir,3
Yüce Rabbimiz bizleri bu özellikleri kuşanmış gerçek müminlerden eylesin.