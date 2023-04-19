Yalanı söyleme doğru ol diyor

İnceden incedir yolumuz bizim

Gez dünyayı ilmi ara bul diyor

Saadetli sultanım ulumuz bizim

Resûlûn ûmmeti başımda tacım

Onların kederli günleri acım

Ulubatlı hasan sancağım gücüm

Düşmana yol vermez kolumuz bizim

Vatan ile millet bölünmez akçe

Bir lokmayı bile böleriz hakca

Alnımız açıktır yüzümüz pakça

Ayrı telden çalmaz telimiz bizim

Kuran-ı kerimdir kitabım tamam

Başımda taşırım alcağa komam

Özümde saklıdır din ile iman

Hak kelamı söyler dilimiz bizim

Özü başka sözü başka olunmaz

Erdemli insanda kibir bulunmaz

İdrisim doğrudan geri kalınmaz

Bize böyle söyler velimiz bizim