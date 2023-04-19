Yalanı söyleme doğru ol diyor
İnceden incedir yolumuz bizim
Gez dünyayı ilmi ara bul diyor
Saadetli sultanım ulumuz bizim
Resûlûn ûmmeti başımda tacım
Onların kederli günleri acım
Ulubatlı hasan sancağım gücüm
Düşmana yol vermez kolumuz bizim
Vatan ile millet bölünmez akçe
Bir lokmayı bile böleriz hakca
Alnımız açıktır yüzümüz pakça
Ayrı telden çalmaz telimiz bizim
Kuran-ı kerimdir kitabım tamam
Başımda taşırım alcağa komam
Özümde saklıdır din ile iman
Hak kelamı söyler dilimiz bizim
Özü başka sözü başka olunmaz
Erdemli insanda kibir bulunmaz
İdrisim doğrudan geri kalınmaz
Bize böyle söyler velimiz bizim