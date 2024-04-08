Bayrama az bir gün kaldı... Ramazan ayı boyunca uyku ve yeme alışkanlıklarımız değişti, metabolizmamız farklı bir düzene girdi. Bir ay boyunca oruç tutan vücut, şimdi yeni bir döneme adapte olmak zorunda.

Oruç sonrası beslenme konusunda Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ekrem Aslan, sindirim sisteminin eski düzenine dönmesini hızlandırmanın basit diyet kurallarına uymanın faydalı olacağını belirtiyor. İşte oruç sonrası beslenme için 11 öneri:

Bayramın ilk günü, uzun bir aradan sonra yapılacak kahvaltıda yağlı ve hamur işi gıdalar yerine haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, az yağlı yoğurt ve çiğ sebzeler tercih edilmeli.

Günlük su tüketimi için en az iki litre olmak kaydıyla sıvı alımına dikkat edilmeli.

Bayramda şekerleme tüketimine dikkat edilmeli, aşırı şekerleme ve çikolata içeren şekerlerden uzak durulmalı.

Yağlı-şerbetli tatlıların aşırı tüketimi mide rahatsızlıklarına yol açabilir, bu nedenle porsiyonları küçük tutmak veya sütlü hafif tatlıları tercih etmek önemlidir.

Gazlı ve asitli içecekler yerine geleneksel limonata veya şerbet tercih edilmeli, özellikle reflü hastaları için mide yakınmalarını azaltıcı etkiye sahiptir.

Ramazan ayında sigara tüketimi azaldığı için bazı reflü hastalarında şikayetler azalabilir, bu nedenle sigara tüketimini azaltmak hatta bırakmak önemlidir.

Sık sık ve küçük porsiyonlar halinde beslenmek sindirim sistemini destekler, öğle yemeğinde çorba içmek ve salata tüketmek faydalıdır.

Akşam yemeklerinde ağır yemeklerden kaçınılarak az yağlı ve az baharatlı yemekler tercih edilmelidir.

Yaz meyveleri olan karpuz, kavun, üzüm ve kiraz gibi meyveler sindirim sistemini daha az etkiler, bu nedenle özellikle öğlen ve ikindi vakitlerinde tüketilmelidir.

Gece yatmadan önce üç ila dört saat boyunca beslenmeyi sonlandırmak sindirim sistemini korur ve rahat bir uyku sağlar.

Gün sonunda uykuya geçmeden üç ila dört saat önce beslenmeyi sonlandırarak mide boşalmış bir şekilde uyumak sindirim sistemimizi korumaya ve daha az şikayet gelişmesine yardımcı olur.