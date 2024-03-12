Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından, emeklilerin bayram ikramiyesinin %50 artışla 3.000 TL olacağı resmen onaylandı. Emeklilerin bayram ikramiyesini belirleyen yasa, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta, yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

ÖDEMELER HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 10 Nisan tarihine rastlarken, emekliye bayram ikramiyeleri ise bayram öncesindeki hafta hesaplara geçecek. Nisan ayının ilk haftasında, SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

KİMLER 3.000 TL İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.