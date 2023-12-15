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Kahvaltının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan peynir, Türkiye Ziraat Odaları Federasyonu (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar tarafından yapılan açıklamalarla gündeme oturdu. Bayraktar, peynir seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli hususları paylaştı.

Türkiye Ziraat Odaları Federasyonu (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, peynir tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Bayraktar'ın açıklamalarına göre, peynir çeşitliliğinin artması, taklit ve tağşiş düzeyini yükseltiyor. Bu nedenle tüketicilerin peynir seçerken daha temkinli olmaları gerekiyor.

Bayraktar, peynir üretiminde süt yağı dışındaki yağların haksız kazanç amacıyla kullanıldığını, koyun ve keçi peynirine inek sütünün karıştırıldığını belirtti. Ayrıca, ürünlerin yapısını güçlendirmek adına nişasta kullanıldığını, küf ve maya oluşumunu önlemek için ise daha fazla natamisin (koruyucu katkı maddesi) kullanıldığını ifade etti.

Bayraktar'ın dikkat çektiği önemli bir nokta ise piyasada bulunan kızarmış peynir, üçgen peynir, kahvaltılık peynir gibi eritilmiş peynirlerin sorunu daha da artırdığıydı. Bu peynirlerin yüksek sıcaklıkta işlenmesi nedeniyle aynı peynirden elde edildiğini söyleyen Bayraktar, tüketicilerin bu ürünleri seçerken daha bilinçli olmalarını vurguladı.

Bayraktar, tüketicilere güvendikleri markaların ambalajlı ve etiketli ürünlerini tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kontrol ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, bu sayede halk sağlığını tehdit eden sahtecilik ve tağşiş girişimlerinin önlenebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Peynir Üretimi:

Türkiye, dünyanın en büyük dokuzuncu peynir üreticisi konumunda ve 200'e yakın peynir çeşidine sahip. Ancak, Bayraktar, ülkemizin peynir ihracatında dünya sıralamasında 25'inci sırada olduğunu belirtti. Bu durumu, ihracat değerinin düşük olmasına bağlayarak, mevcut pazarlardaki payın artırılması ve yeni pazarlara giriş için çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, peynir üretimindeki sorunların çözülmeden dış pazarda rekabetin zor olduğunu vurgulayarak, çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi ve süt üreticilerinin mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti. Küçük aile işletmelerinin bu sektörü ayakta tuttuğunu ifade eden Bayraktar, bu işletmelerin üretime küstürülmemesi ve ayakta kalmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.