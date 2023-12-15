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2023'ün ikinci torba yasası, beklenen değişiklikleri içeriyor ve bu kapsamda ev hanımlarına erken emeklilik hakkı da önemli bir gelişme olarak yer alıyor. Torba yasa, emeklilerden memurlara, çalışanlardan emekli adaylarına kadar geniş bir kesimi ilgilendirecek maddeler içeriyor. İşte, ev hanımlarına yönelik erken emeklilik hakkının detayları...

EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaş için erken emeklilik imkanı, torba yasadaki yeni düzenleme kapsamında önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Yeni düzenleme, ev hanımlarının sosyal güvencesini güçlendirmeyi hedefliyor. Devlet, ev hanımlarının ödediği primlere destek sağlayacak ve bu desteğin yanı sıra sosyal güvence de sunacak.

EMEKLİ OLMA ŞARTLARI: SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLARA DESTEK

Torba yasa ile birlikte, yıllarca çalışamayan ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için erken emeklilik hakkı tanınacak. Bu kapsamda, kadınların ödediği primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu uygulama sayesinde, ev hanımları sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

SİGORTA SİSTEMİ DEVREDE: KADINLAR İÇİN AKTİF SİGORTA GİRİŞİ

Ev hanımlarının erken emeklilik için ödenen prim tutarı aylık 1430 TL civarında seyrediyor. Yeni torba yasa düzenlemesi ile birlikte en dikkat çeken detay ise ev hanımlarının sigorta sisteminin devreye alınması olacak. Sosyal güvencesini eşinin aracılığı ile sağlayan ev hanımları için sigorta sistemi aktif hale gelecek.

Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla SGK kapsamında emekli olabilecek. Aile ve Gençlik Bankası'nın desteğiyle finanse edilecek olan bu uygulama, ev hanımlarına düşük prim ödeme imkanı sunacak. Bu destek, aylık 1430 TL'ye kadar çıkabilecek.

Ev hanımları, bu yeni düzenleme sayesinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bağ-kur ve SSK primleri eşitlenmesiyle emeklilik şartları daha erişilebilir hale gelecek. Ayrıca, çocuk sayısına göre belirlenecek erken emeklilik süreçleri ve çalışan anneler için yıpranma düzenlemesi de torba yasa kapsamında şekilleniyor.

Torba yasa kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak ve ev hanımlarının erken emeklilik hakkını düzenleyen bu yasal düzenleme, önemli bir adım olarak kabul edilecek. Henüz sigorta girişi olmayan ev hanımlarının emekliliği için devam eden çalışmalar, çocuk sayısına göre belirlenecek erken emeklilik süreçleriyle birleşecek. Bu kapsamda, prim desteği ve doğum borçlanması gibi önemli desteklerle ev hanımlarına erken emeklilik imkanı sağlanacak.