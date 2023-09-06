Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenip, çözüm odaklı çalışan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sık sık halkla bir araya gelerek, sıcak ve samimi ortamda vatandaşların taleplerini dinliyor.

Makam odasının kapılarını halka açan ve her bir vatandaşla birebir diyalog kuran Başkan Ekinci, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemenin yanı sıra gündem hakkında da fikir alışverişinde bulunuyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri not edip, hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili birimlere talimat veren Başkan Ekinci, “Gayemiz; gönül verip gönül almak, hizmet edip dua almaktır. Hemşehrilerimizin ihtiyaç ve talepleri dinleyerek sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla halk buluşmalarına devam ediyoruz. Vatandaşları ayrım yapmaksızın dinlediklerini ve halk için elinden gelen her şeyi yaptığını kaydetti. Biz büyük bir aileyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızla sıkı sık bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz” ifadelerine kullandı. (Alpaslan Demir)