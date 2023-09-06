Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan HÜRJET Projesi kapsamında bir ilk daha gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte kol uçuşu yaptı.

SSB'nin sosyal medya hesabından "Sen yüksel, Bayrak yükselsin" denilerek yapılan paylaşımında, "Ülkemizin gökteki milli yıldızı HÜRJET, Türk Yıldızlarının arasındaki yerini alıuyor. Hafif taarruz, eğitim, devriye ve akrobatik gösteri görevleri için gün sayan HÜRJET'imizin semalardaki yolu hep bağımsız ve açık olacak“ ifadesi kullanıldı. İGF