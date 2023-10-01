“Kayseri Şeker, dünyanın en büyük markalarıyla olan iş birlikleriyle hem Kayseri’mize hem de Türkiye’mize katma değer sağlıyor”

Kayseri Şeker Fabrikası 69. Kampanya dönemi açılış törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İçişleri Bakanlığı’na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz ve inşallah bir daha oradan çıkamayacaklar” dedi.



Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Türkiye’nin tarımdaki üreten gücü Kayseri Şeker, 3 büyük fabrikasında günlük 34 bin 500 ton pancar işleme kapasitesi ile Türkiye’nin pancar şekeri üretiminin yüzde 16’sını karşılama gücüne sahip bir dev kuruluştur. Ülkemizin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin uluslararası değere sahip markası Kayseri Şeker, 68 yıllık köklü geçmişi, on binlerce çiftçisi, binlerce çalışanı ile şehrimizin ve bölgemizin gururudur. 3 büyük fabrikası, AR-GE projeleri, doğa, iyi tarım ve kaliteli üretim esaslı sürdürülebilirlik politikaları, çiftçilerimize ve insan kaynağına verdiği değer, su ve enerji tasarrufuna yönelik üretim anlayışına sahiptir. Sıfır atık hedefi, sağlıklı ve güvenli gıda üretimi, sosyal sorumluluk bilinci ve inovatif uygulamaları ile Kayseri Şeker, dünyanın en büyük markalarıyla olan iş birlikleriyle hem Kayseri’mize hem de Türkiye’mize katma değer sağlıyor. Yılda 3 milyonu aşkın şeker pancarı işleyen Kayseri Şeker, üretim ve vergi rekorlarının yanında, istihdamdaki başarıları ve İSO 500 sıralamasında ilk 100’de yer alması ile tarımda ve tarıma dayalı endüstride rol model olmaktadır. Kayseri Şeker, sadece şeker pancarı üretiminde değil, tüm tarımsal ürünlerin coğrafi şartlara uygunluğu, tohum üretimi, verimlilik konularında yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile tarımın geleceğini de tasarlıyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin tarımda güçlü bir şehir olma yolunda ilerlediğini dile getiren Bakan Özhaseki, “Kayseri Şeker 2023 kampanya döneminde Kayseri-Boğazlıyan-Turhal fabrikalarının faaliyet gösterdiği toplam 6 il ve 41 ilçede bulunan 19 Bölge Müdürlüğüne bağlı 441 köyde 15 bin 696 çiftçi ile pancar ekim sözleşmesi yapmıştır. Bu da yaklaşık 3,5 milyon ton pancar ve aşağı yukarı 500 bin ton şeker üretimi demektir. Ayrıca bu üç fabrikadan 840 bin ton yaş küspe ve 120 bin ton melas üretimi beklenmektedir. Kayseri Şeker de 69. Kampanya döneminde faaliyet gösterdiği toplam 3 il ve 22 ilçede bulunan 8 Bölge Müdürlüğüne bağlı 176 köyde 6 bin 007 çiftçi ile pancar ekim sözleşmesi yapmış bu da yaklaşık 1 milyon 365 bin ton pancar işlenmesi 200 bin ton şeker üretimi demektir. Ayrıca Kayseri Şeker Fabrikamızda tahmini olarak 340 bin ton yaş küspe ve 50 bin ton melas üretimi beklenmektedir. Kısacası sanayinin, ticaretin, finansın, eğitimin, kış ve doğa turizminin şehri olan Kayseri; tarımın da güçlü bir şehri olma yolunda adım adım ilerliyor. Bu anlamda Kayseri Şeker sadece şehrimizin değil bölgemizin ve ülkemizin bir marka değeri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ‘Bahaneye değil çalışmaya ihtiyacımız var’ der. Biz adım adım, emek emek, ilmek ilmek Kayseri her anlamda işliyoruz. Gerek yeni teknoloji kullanarak gerek zekamızı ortaya koyarak Kayseri’mizde bilhassa şeker pancarını, şeker üretimini de artırarak istihdama katkı sağlamakta kararlıyız” şeklinde konuştu.



PKK’lı teröristlerin 7 sene önce çukur eylemlerini başlattıklarını ve ‘bura bizim’ havasına girdiklerini söyleyen Özhaseki, “Zaman içerisinde emin olun o şekilde kendinden geçtiler ki bunlar, önce hak arama meselesi gibi başlattıkları olayda ‘Artık biz öz yönetim ilan ettik. Federatif yapı istiyoruz’ diyerek paçavralarını bayrak gibi çekmeye başladılar. Bundan 7 sene önce de çukur eylemlerine başladılar. Burası bizim gibi havalara girdiler. O dönemlerde ilk bakanlık dönemimdi. 30 binden fazla evi oradaki teröristler yakıp yıkmışlardı. Fakir, fukara dışarılarda kalmıştı. Onları yapma görevi de bendeydi. Oraya gittiğimde o insanlarla yakın temas kurmaya çalıştım. Fakat PKK’nın baskısından insanlara selam veriyorsunuz, insanlar almakta bile zorlanıyordu. Bir gün bir açılış var. Bende açılışa katılacağımı söyledim. Gece istihbarat bana ‘gitme oraya’ dedi. Çünkü karşındaki muhatapların hepsi o bilinen malum siyasi uzantı PKK’nın devamı. ‘Provoke edebilirler. Olay çıkabilir. Bazı sıkıntılar olabilir. Lütfen gitmeyin’ dediler. ‘Yok ben gideceğim’ dedim. Gittim oraya. Cizre’de karşımda bir kalabalık var. Çıktım sonra kürsüye ‘Ben Cizre’ye yaptıklarımı hazırlayarak, buraya gelmiştim. Burada çok şey yaptım. Bu yaptıklarımı size anlatacaktım ama ben bunlardan vazgeçtim. Gece sosyal medyanızda bana sabaha kadar küfür ettiniz. Kayserili faşist bakan ne işin var burada, defol’ diye naralar attınız. ‘Ben size geldim hizmet ettim. Siz niye bağrışıyorsunuz ki’ dedim. Doğru ben Kayseriliyim ve Türkmen çocuğuyum, geldim size hizmet ediyorum. Daha ne istiyorsunuz’ dedim” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığına bombalı saldırı girişimini kınayan Özhaseki, “FETÖ de aynı şekilde. İnsanlara din tarafından yaklaştığı için birçok saf, masum Anadolu insanı ‘Bunlarda güzel, dindar insanlar. Bak evlatlarımızı okutuyorlar’ diyerek bunlara yaklaştı. Ancak öyle bir gün geldi ki o gün gerçek yüzleri belli oldu. Şimdi dikkat edin bunun gibi 3-5 tane daha terör örgütü sayabilirim. Bunların hepsinin besleyenleri aynı. Aynı ülkeden besleniyorlar. Bunlara aynı ülke ayar veriyor. İstekleri de aynı. Biz bunları bilerek hareket etmek zorundayız. Bizler çalışmaya devam edeceğiz. Gayret edeceğiz. Bir taraftan bu ülkeyi büyüteceğiz, bir taraftan birliğimizi dirliğimizi sağlayacağız. Bir taraftan da bugün İçişleri Bakanlığı’na saldıran o köpekleri toprağa gömeceğiz ve inşallah bir daha çıkamayacaklar oradan” dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da, “Bugün sabah Ankara’da vahim bir olay oldu. Emniyet Genel Müdürlüğümüze bir saldırı olduğu bildirildi. Ancak çok şükür ki emniyet güçlerimiz açısından çok büyük bir problem yok gibi. Yaralanan 2 tane polisimizin olduğunu bildirdiler. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Emniyetimize geçmiş olsun. Kayseri Şeker, bugün Allah’a şükür en güçlü şekilde çiftçilerimize, Orta Anadolu’daki geniş bir coğrafyadaki çiftçilerimize hizmet veriyor. 6 il, 41 ilçe, 450 köyde 15 bin 700 çiftçiyle üretim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Geniş bir coğrafyada 25-30 bin aileye doğrudan hizmet veren bir kuruluşuz. Bu kuruluş bütün gücüyle faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah başarılı olma konusunda elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.