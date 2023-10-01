Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Neşeli yaptığı açıklamada, “Millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmedik, bilakis, onların varlıklarından daima mutluluk duyduk. Onları memnun etmek, hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti göstermek hepimiz için toplumsal bir görev olduğu kadar, aynı zamanda bir minnet borcudur.Yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğü olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.Yaşlılarımızın sıcak aile ortamında hayatlarına devam etmeleri önceliğimizdir. Aile yanında bakımın mümkün olmadığı durumlarda ise gündüzlü bakım ve yatılı bakım hizmetlerinden yararlanmalarını sağlıyoruz. Yaşlılarımızı yalnızca bir gün değil, her zaman hatırlayarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim öncelikli görevimizdir.Bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden bilgelerimize sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor, şükranlarımı sunuyor ve tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Yaşlılar Gününü gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)