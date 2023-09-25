Bahar yüzlüm ayrılığın vaktimi
Zamansız vakitsiz göçüp te gittin
Neydi bu acelen neydi telaşın
Beni kor ateşte yakıp ta gittin.
Umudum kalmadı sevincim hüzün
Her nereye baksam görünür yüzün
Bumuydu kavlimiz bumuydu sözün
Beni bir kalemde silip te gittin.
Gitmiyor kederim bitmiyor yasım
Kalmadı dermanım yoruldu usum
Kır çiçeğim sana dargınım küsüm
Beni bir başıma koyup ta gittin.
Sen gittin kendimi dağlara vurdum
Sabahtan akşama aradım durdum
Uçan kuşlardan hep seni sordum
Beni deli divane edipte gittin.
Gecelerim ıssız geçmiyor sensiz
Gündüzüm karardı kaldım güneşsiz
Çocukları anasız hem de öksüz
Beni de eşsiz bırakıp ta gittin
Ozan Yüksel ecel geldi ne çare
Çaresi bulunmaz dertler bin pare
Yaban gülüm gönlüm sensiz biçare
Beni yalnızlığa boğup ta gittin.