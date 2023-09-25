Bahar yüzlüm ayrılığın vaktimi

Zamansız vakitsiz göçüp te gittin

Neydi bu acelen neydi telaşın

Beni kor ateşte yakıp ta gittin.

Umudum kalmadı sevincim hüzün

Her nereye baksam görünür yüzün

Bumuydu kavlimiz bumuydu sözün

Beni bir kalemde silip te gittin.

Gitmiyor kederim bitmiyor yasım

Kalmadı dermanım yoruldu usum

Kır çiçeğim sana dargınım küsüm

Beni bir başıma koyup ta gittin.

Sen gittin kendimi dağlara vurdum

Sabahtan akşama aradım durdum

Uçan kuşlardan hep seni sordum

Beni deli divane edipte gittin.

Gecelerim ıssız geçmiyor sensiz

Gündüzüm karardı kaldım güneşsiz

Çocukları anasız hem de öksüz

Beni de eşsiz bırakıp ta gittin

Ozan Yüksel ecel geldi ne çare

Çaresi bulunmaz dertler bin pare

Yaban gülüm gönlüm sensiz biçare

Beni yalnızlığa boğup ta gittin.