Kış aylarıydı. Evinin duvarında asılı yaprak takviminin o günkü yaprağını yırtarak önünü ve arkasındaki yazıları okudu.

Yazılar Zemherinin soğuğunu anlatıyor. Rakamlar ise 25 / Ocak, günlerden Salı yıl 2005 yazıyordu.

Penceresi önündeki yolları ve her tarafı da beyaz Karlarla kaplanmış.

Çocuklar evlerin bahçelerinde yollarda sağda solda koşuşuyorlar benim’de pencereyi açarak kartopu atmayı ihmal etmiyorlardı.

Evlerinin yanındaki boş arsada kocaman bir kartopu yaparak penceremin önüne yuvarlayarak getirdiler.

Herkes birer heykel tıraş gibi çalışarak kocaman kartopunu kısa zamanda boylarından büyük bir kardan adam haline getirdiler, kırmızı havuçla burun yaparak kömür parçalarıyla da kara iki göz yaptılar koluna taktıkları uzun saplı süpürgeyle de ayrı bir süs veriyorlardı.

Yoldan geçenler ve Çocuklar çok mutluydular çünkü Çocukluğun ve oyunun tadını doyasıya yaşıyorlardı.

Sevincin den gözlerimden parıldayarak saçtığı Sevgi ışıkları!... Çocukların oyunlarını aydınlatıyordu.

Elleri ve ayakları çok üşüdü tekerlekli sandalyesini sürerek eve gitmek istedi olmadı çünkü elleri ve ayakları sanki buz tutmuştu rahatça kullanamıyordu.

Çocuklardan yardım isteyerek evine sıcacık yanan fırınlı sobanın yanına geldi.

Evin içi sıcacık hoş birde Patates kokuyordu.

Annesi sobanın fırınına Patates koymuş misler gibi kokular her taraftan his ediliyordu, pişen Patateslerden Çocuklara ikramda bulunarak kaynar, kaynar buharlaşan Patatesler Çocukların el ve ağızlarını yakarak afiyetle yeniyor bir taraftan da Patatesler için teşekkür ederek oradan ayrılarak evlerine gitmeleri için müsaade istiyorlardı.

Mis kokulu sıcacık Patateslerin ardından sobanın üzerindeki kaynayan çayda demini aldı.

Çocuklar oradan ayrılmadan;

“Hadi daha önce bizlere söz verdiğin şu ‘Naciye’yi anlat” dediler.

Hep birlikte bir birlerinin buğulu gözlerine bakınıyorlardı.

Demlenen çaydan bir bardak daha doldurdu demini almış çay gibi tatlı, tatlı konuşmaya başladı.

Anadolu’nun ücra köşesinde Köyün birinde çok fakir bir o kadarda kalabalık bir ailenin kızı Naciye!... kıpır, kıpır neşeli ve bir o kadarda masum ve nazlı, biri henüz beş yaşında diğer kardeşlerinde olduğu gibi onunda doğum kaydı yoktu.

!…Bir diğer taraftan da Ankara da çeşitli hastanelerde başhekim yardımcılığı yapan fizik hocası bir doktor!... İki oğlu ikide kızı var.

En küçük kızına arkadaş olsun diye Naciye’yi evlatlık alırlar, biraz para ve bir sürüde vaatler!... vererek Naciye’yi gözü yaşlı Ankara’ya getirirler. Aradan geçen aylar ve Yıllar:

-Acıda olsa zaman her şeye ilaçtır diyerek.

Naciye yalnızlığını söz verilen vaatlerle mutluluğun yollarını arıyordu çok seviniyordu çünkü:

-Devlet nüfusuna kayıtlı bir nüfusum olacak ne kadar okul var ise hepsini okuyacağım.

Doktor yok, yok Avukat olacağım yok, yok en iyisi ben Öğretmen olacağım.

Köylere giderim orada Öğretmenlik yaparım kız Çocuklarını Okula göndermeyenlere , “bakın ben nasıl okudum diye onlara okumanın güzelliklerini bir, bir anlatırım, diyerek.

Yedi yaşlarında küçücük yaşıyla büyük çook büyük hayaller kuruyordu.

Aradan geçen Yıllar Naciye’nin masum hane ve kararlı niyetleri hayalleri!... Bir, bir elinden uçup gitmeye başlamıştı.

Bırakın Naciye’nin tüm okullar okuyup Öğretmen olmayı ilkokulu bile ona çok görülüp okutulmamıştı.

Çocukların arasından bazıları Celallenerek:

-Bu ne vicdansızlık neden o küçük Çocuğun hayallerini yıkıp onun gururuyla oynayıp dünyayı dar ediyorlar, bunların amacı neymiş pekiyi dediler.

Soğumuş yarım kalan çayımdan bir yudum içtim derince birde iç çekerek anlatmaya devam ettim:

-Zengin ve sosyete!... Müslümanlardan… olan bu Doktorun ve ailesi Naciye’yi evlatlık değil de küçük kızına oyuncak!... ve evlerine hizmetçi olsun diye almışlar.

Küçük Naciye!.... nüfus kağıtsız olarak büyür kocaman yetişkin!... güzel genç bir kız olarak serpilir büyür.

Küçüklüğündeki fıkır, fıkırlığı Sevgi dolu tertemiz kalbi ve saflığından bir şey kaybetmemişti.

Yaşadığı evin anasına ana!... babasına da baba!... diyordu.

Doktorun şımarık küçük kızı!.. Naciye’ den küçük olmasına rağmen Naciye ona da:

-Abla diyordu.

Doktorun evinin bakımı küçük şımarık kızlarının giydirilmesi hatta ayaklarının yıkatılmasına kadar Naciye ilgileniyordu.

Kısaca anlatmak istersek o evin kölesi!... olmuştu. Naciye’de bu köleliği kabullenerek!... hayatından memnunmuş!... gibi davranarak Şükür ve sabırdan ayrılmıyordu.

Çocuklardan küçük Salih gözyaşlarını sildi donuk ses tonuyla:

-Pekiyi sen Naciye’yi nasıl tanıdın dedi;

-Annem Doktorların yazıhanesin de temizlik işlerinde çalışıyor arada birde evlerine gidiyor.

Annem Naciye’yle orada görüşüp tanışıyor oda olanları bize anlatıyordu.

Selam ve dua’larımla.