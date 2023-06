Mecliste gündemde yer alan dört ayrı madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclisteki ilk maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre mali hizmetler uzmanı olarak görev yapan Hakan Yılmaz Maliye Bakanlığı tarafından açılan iç denetçi eğitim programını başarıyla tamamlayarak, İl Özel İdaresinde boş bulunan iç denetçi kadrosuna Valilik makamınca ataması yapılması meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Meclisin ikinci maddesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Merkez ilçe, Osmanpaşa, Şefaatli Kuzayca ve Paşaköy, Yenifakılı Bektaşlı, Aydıncık Kazankaya köylerinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazların, uzun süredir atıl durumda bulunması, bakım onarım maliyetlerinin yüksek oluşu, ileriye dönük idarece herhangi bir planlayama dâhil edilmemesi ve gerekli bu işyerlerinde güvenlik zafiyeti oluşmasının önüne geçilmesi gerekse de idarenin kaynak ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Yozgat Valisi Ziya Polat tarafından gönderilen teklif yazısı Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantının üçüncü maddesinde Saraykent ilçesinde bulunan Saraykent Termal Tesis ve müştemilatının işletmeciliği iki yıl süre ile Saraykent Köylere Hizmet Götürme birliğine devredilmesi konusu Jeotermal Kaynaklar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin dördüncü maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ekrem İlker tarafından meclise sunuldu.

Komisyon başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre; “İl Genel Meclisinin 03 Mayıs 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantısında 131 sayılı kararıyla havale edilen ve konusu; 5987 sayılı İşyeri 25 Ağustos 2022 tarih Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5987 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12 inci maddesi (a) fıkrası ile “Toplam ısıl gücü 10 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri, toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri, jeotermal kaynaklı seracılık tesisleri, toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri” 1. sınıf Gayrisıhhi Müesseselere ilave edilmiştir. Yine aynı yönetmeliğin 13. maddesi (a) fıkrası ile “Toplam ısıl gücü 1-10 megavat (MW) arası kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri, biyokütlelerin gazlaştırılması ve yenilenebilir temiz enerji üretim tesisleri, briket kömür imalat tesisleri, ormansal ve tarımsal biyokütle pelet üretim tesisleri, toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3’ten az olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri, toplam ısıl gücü 20 megavat (MW)altında kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri” 2.sınıf Gayrisıhhi Müesseselere ilave edilmiştir. 14. maddesi (a) fıkrası ile ; “Toplam ısıl gücü 1 megavat (MW) altı kapasitede olan fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri” 3. sınıf Gayrisıhhi Müesseselere ilave edilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen maddelerince; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırması kapsamına dâhil edilen, elektrik üretim tesislerine ilişkin; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin, önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler başlıklı 17. maddesi; “Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlamakla yükümlüdür”’nin (f) bendi; “Üretim tesisine ilişkin yapı ruhsatının veya söz konusu ruhsatın yerine geçecek belgenin sunulması.” hükmü getirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 04 Kasım 2022 tarih ve 71188846-622.02/4828008 sayılı Rüzgâr enerji tribünleri hakkındaki görüş yazılarında Rüzgâr enerji santralleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi aşamasında belediyelerce alınması gereken harç ve ücretlerden muaf olup olmadığı sorusuna cevap olarak özetle; “Rüzgâr enerji santrallerinin Yönetmelik kapsamında ikinci sınıf gayrisıhhi müessese olarak ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırmanın işletmecinin faaliyet alanı olarak beyan ettiği alan esas alınmak suretiyle düzenlenmesi gerektiği, bu bakımdan beyan edilen faaliyet alanı içinde kalan türbinlerin tamamına tek bir ruhsat düzenlenmesi gerekeceği, Rüzgâr enerji santralleri işyeri açma izni harcına tabi olup 2464 sayılı Kanunda buna ilişkin bir muafiyet öngörülmemiş olduğu; köy iken 6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen yerlerden 31 Aralık 2022 tarihine kadar işyeri açma izni harcının tahsil edilmeyeceği; öte yandan rüzgâr enerji santrallerinin, 5216 sayılı Kanunun ek 3’üncü maddesi uyarınca köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerden ise işyeri açma izni harcının yüzde 50 indirimli olarak tahsil edileceği, bununla birlikte rüzgâr enerji santralinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bilanço esasına göre defter tutan işletmelere (mükelleflere) ait olması halinde sözü edilen indirimin uygulanmayacağı” şeklindeki görüş bildirildiğinden, Kanun maddeleri hükümleri ve görüşler çerçevesinde elektrik enerjisi üreten santrallerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi ve işyeri açma ruhsat harcının alınması sonucuna varılmıştır. Her bir çeşit elektrik enerjisi elde edilen santralin tabi olduğu düzenlemeler farklılık arz edebilmektedir. Bu itibarla enerji elde edilen santralin tabi olduğu kanun ve yönetmeliklerde belirtilen muafiyetlere paralel olarak iş ve işlemler yürütülmesi esas olmak üzere uygulama cihetine gidilmesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harcı uygulaması yapılmak üzere, Yozgat İli sınırları dâhilinde; güneş enerjisinden, rüzgâr enerjisinden, su gücünden (hidroelektrik), yeraltından çıkan jeotermal sıcak sulardan, hayvansal ve bitkisel atıklardan vb. elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik her türlü elektrik santrallerine Yozgat İl Özel İdaresince verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırmalarında, üretilen elektrik enerjisi kapasitesine göre (MW= megavat, 1MW=1000 KV) Üretim gücü: 0–0,5 MW arası Elektrik Üreten Tesislerden 10.000,00.-TL, Üretim gücü: 0,5–1 MW arası Elektrik Üreten Tesislerden 20.000,00.-TL, Üretim Gücü: 1–2 MW arası Elektrik Üreten Tesislerden 30.000,00.-TL, Üretim Gücü: 2 MW’ın üzerinde Elektrik Üreten Tesislerden= 2 MW’ın üzerine üretilen her bir MW elektrik enerjisi için 10.000,00.-TL’nin 30.000,00.-TL’ye eklenmesi suretiyle elde edilecek harç miktarlarının (15 KVA ve altında elektrik enerjisi üreten lisanslı veya lisanssız elektrik üretimi yapan santrallerden harç alınmayacaktır.) elektrik enerjisi üreten santrallere verilecek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırması aşamasında tahsil edilmesine, söz konusu işyeri açma ve çalışma ruhsat harçlarının 2023 yılından itibaren işleme konulmasına, harçların takip eden yıllar için Bakanlıkça yayımlanan yeniden değerlendirme oranı nispetinde artırılmasının uygun olduğuna, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (o) bendi ve aynı kanunun 26. Maddesinin (i), (j) bentleri gereğince tahsil edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verdi. Zekiye Doğan / Alpaslan Demir