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Çocukların okulların açılmasıyla pek çok enfeksiyon hastalığı riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Dr. Şahin, aileleri aşı konusunda uyardı.

Çocuklar uzun süre kapalı ortamda bir arada oldukları için enfeksiyonun daha kolay bulaştığını dile getiren Şahin, "En sık gördüğümüz enfeksiyon hastalıkları bu dönemde sinüzit, otit (orta kulak iltihabı), nezle, grip, bronşit, pnömoni (zatürre) gibi solunum sistemi hastalıklarıdır, bunların yanında ishal ve döküntülü hastalıkları da sıklıkla görmekteyiz" bilgisini verdi.

"ÇOCUKLARIMIZA KAZANDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Şahin, el hijyeninin bulaşıcı hastalıkları önlemedeki önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklar birbirleriyle yakın temas halinde oldukları, oyunları sırasında çevreyi çok elledikleri, ellediklerinde de ellerini ağızlarına götürebildikleri için mikroorganizmalarla daha yakın temas içindeler. Bu nedenle enfeksiyon hastalıklarından korunmada en önemli ve etkili yöntem olan el hijyeni alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Su ve sabunla el hijyeni, bulaşıcı hastalıkları önlemede en etkili yöntemler arasında yer alıyor."

Aydın, bunun yanında hasta çocuğu okula göndermemenin ve evde izolasyonunu sağlamanın da önemli olduğunu vurguladı.



"AŞILAR FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde aşıların da önemli rol oynadığını belirten şahin, şunları söyledi: "Aynı zamanda bildiğiniz en etkili enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemi olan aşılar da bu dönemde bize çok fayda sağlayacaktır. Zaten halihazırla ulusal aşı takvimimizdeki pek çok aşı hem bizleri hem çocuklarımızı bulaşıcı hastalıklardan koruyacaktır. Yakın zamanda, önümüzde influenzayı da bekliyoruz. Özellikle ulusal aşı takvimimizde yer almayan ama 6 ayın üstünde riskli gruba ve 65 yaş üzerindeki yetişkinlere önerdiğimiz influenza aşısı da piyasaya çıktı. Herkese influenza aşılamasını da öneriyoruz."



Bu dönemdeki görülen birçok solunum sistemi enfeksiyon hastalığının nedeninin virüsler olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bu nedenle solunum sistemi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde istirahat, parasetamol, ibuprofen gibi ateş düşürücüler ve yeterli sıvı alımı aslında tedavi için yeterli. Bunun yanında gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımını önermiyoruz. Özellikle doktor reçetesi olmadan kişiler inisiyatifleriyle lütfen antibiyotik kullanmasınlar. Hastalar hekime antibiyotik reçetelenmesi için ısrarcı davranabiliyor. Bu konuda da ısrar etmemelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.