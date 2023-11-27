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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını açıkladı. Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 oranında bir zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti. Üstelik, asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirilerek bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu. Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizma çerçevesinde yürütülüyor. Kamunun perspektifi dışında işçi ve işveren tarafları da önemli rol oynuyor. Sosyal diyalog mekanizması kurulmadan perspektif belirlemek doğru olmaz. İşverenler, işletmelerin devamlılığı ve kayıt dışılığın önlenmesi gibi konularla ilgili yaklaşımlarıyla masada olacaklar. Tarafların görüşlerini bir araya getirip, ortak bir noktada buluşturmak önemlidir."