Galatasaray 2022-2023 Süper Toto Süperlig sezonunda sona gelirken evinde, yarın akşam saat 19.00 da ezeli rakibi olan Fenerbahçe’yi konuk edecek. Süperlig şampiyonu belli olmuşken gözler dev derbiye çevrildi. Dev derbi öncesi 36. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son maçını ise ezeli rakibi olan Fenerbahçe ile evinde oynayacak olan Galatasaray buradan da galip ayrılarak Türk Telekom Arena’ da şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlamak istiyor. Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına ezeli rakibini mağlup ederek başlamak ve taraftarına bu sevinci yaşatmak istiyor.

Süperlig ikinciliğini korumak isteyen Fenerbahçe ise derbiden galip ayrılması durumunda ligi ikinci olarak tamamlayacak. Fenerbahçe’nin dev derbide yenilmesi durumunda ise Beşiktaş, oynayacağı Kasımpaşa deplasmanı ve İH Konyaspor maçlarından galip ayrılırsa ligi ikinci olarak tamamlayacak. »Zekiye Doğan