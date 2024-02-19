Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni bir listeyle hazineye ait arazilerin ve arsaların satışını duyurdu. Bu duyuru, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan satılık hazine arazileri ve arsalarının, son derece uygun fiyatlarla alıcıları beklediğini belirtiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devlete ait hazine arazilerinin satışına dair heyecan verici bir duyuru yaptı. Yayımlanan yeni ilanlar kapsamında, 5 farklı ilde bulunan yüzlerce hazine arazisi, bağ, bahçe, tarla ve arsa olarak satışa sunuldu.

Milli Emlak tarafından duyurulan bu satışlar, yatırımcılar için önemli bir fırsat oluştururken, hazine arazileri ve arsaları son derece uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Metrekare başı bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan araziler arasında, şehir merkezlerine yakın olanların talebi daha yüksek olurken, özellikle tarımsal veya ticari amaçlı kullanıma uygun olanlar dikkat çekiyor.

Hazineye ait arazilerin satışı ihale yöntemiyle gerçekleşirken, en yüksek teklifi veren kişi arsayı alma hakkını elde ediyor. İlanlar, Milli Emlak'ın resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde yayımlanıyor ve her bir arsa için özellikler, metrekare fiyatları ve ihale detayları paylaşılıyor. Yatırımcılar, bu ilanları düzenli olarak takip ederek kendilerine uygun fırsatları değerlendirme şansı buluyorlar.

Hazine arazileri ve arsalarının satışı, hem yerel ekonomilere canlılık kazandırırken, hem de yatırımcılara çeşitli sektörlerde fırsatlar sunuyor. Özellikle tarım, turizm, sanayi ve konut sektörlerine yönelik projelerde bu arazilerin değerlendirilmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilir.

Sonuç olarak, Milli Emlak tarafından satışa sunulan hazine arazileri ve arsaları, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken, ülkenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlıyor. Yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirirken dikkatli olmalı ve uzman danışmanlardan destek alarak doğru kararlar vermeli.

ANKARA BEYPAZARI

Kira Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 6.000,00 ₺

Teminat Bedeli 1.800,00 ₺

Uygun Yüzölçümü 4.791,77 m²

İhale Tarihi 20/02/2024

İhale Saati 11:30

ANTALYA

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 1.021.240,00 ₺

Teminat Bedeli 306.372,00 ₺

Uygun Yüzölçümü 2.042,48 m²

İhale Tarihi 28/02/2024

İhale Saati 16:15

İhale Yeri Antalya / Alanya

İletişim Adresi https://antalya.csb.gov.tr

ANKARA GÜDÜL

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 14.800,00 ₺

Teminat Bedeli 4.440,00 ₺

Uygun Yüzölçümü 190,71 m²

İhale Tarihi 22/02/2024

İhale Saati 09:30

İhale Yeri Ankara / Güdül

İletişim Adresi https://ankara.csb.gov.tr/

ANKARA BEYPAZARI

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli 39.500,00 ₺

Teminat Bedeli 11.850,00 ₺

Uygun Yüzölçümü 1.941,75 m²

İhale Tarihi 05/03/2024

İhale Saati 11:30

İhale Yeri Ankara / Beypazarı

İletişim Adresi https://ankara.csb.gov.tr/

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