Otomobilinizi Gözden Geçirin: Otomobilinize binmeden önce, etrafına, altına ve lastiklere dikkatlice bakarak görsel bir kontrol yapmalısınız. Bu, farkında olmadan yolculuğunuzun başında sorun yaşamamak için önemlidir.

Yağ Sızıntılarına Dikkat: Araçlardaki içten yanmalı motorlar, yağlama sistemleri ile çalışırlar ve bu sistem basınçla çalışır. Motor devri ne kadar yüksekse, yağ basınç oranı da o kadar artar. Yüksek devirlerde, motorun zayıf contalarından veya yağ keçelerinden yağ sızıntıları olabilir. Bu sızıntılar genellikle motor altına düşen yağ damlaları olarak kendini gösterir. Bu tür sızıntıları dikkate almak, ilerleyen zamanlarda büyük sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Motor Terlemesi: Eski araçlarda hafif yağ kalıntıları olabilir ve bu genellikle sorun yaratmaz. Ancak yağ sızıntıları artarsa, motor altında daha fazla yağ birikir ve bu yağ sızıntısı sorununu daha da büyütebilir. Ayrıca, uzun yolculuklar sırasında yağ seviyesi hızla düşebilir ve bu, motorun zarar görmesine neden olabilir.

Tamirat ve Bakım: Eğer yağ sızıntısı şanzıman ile motor arasından kaynaklanmıyorsa, genellikle tamirat maliyeti yüksek olmaz. Ancak bu tür sorunları göz ardı etmemek ve zamanında çözmek önemlidir. Yağ kaçakları, zamanla büyüyebilir ve daha fazla maliyet gerektirebilir.

KATKI MADDELERİNİN ÖNEMİ

Katkı maddeleri, yağın kalınlığını artırmayı amaçlayan bazı ürünlerdir. Ancak bu ürünlerin yağ sızıntılarını engelleme yeteneği tartışmalıdır. Bu tür ürünler yerine, düzenli yağ değişimi ve kaliteli yağ kullanımı daha etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

Motor yağ kaçağı, araç sahipleri için önemli bir sorun olabilir ve zamanında çözülmezse daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, otomobilinizi düzenli olarak kontrol etmek ve bakımını yapmak, hem maddi hem de güvenlik açısından önemlidir. Unutmayın, aracınızı iyi bakımla kullanmak, uzun ömürlü bir otomobilin anahtarıdır.