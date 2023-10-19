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Son günlerde Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yaşanan bir hata, araç sahiplerini büyük bir tedirginliğe sürükledi. TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda meydana gelen bu olay, bir araç sahibinin 100.000 TL'nin üzerinde bir fatura ödemek zorunda kalmasına neden oldu.

Halil Çeribaş isimli bir araç sahibi, aracının tüm bakımlarını yaptıktan sonra 25 Eylül akşamı TÜVTÜRK Büyükçekmece Mimarsinan Muayene İstasyonu'na götürdü. Ancak muayene sonrasında aracının ileri doğru gitmediğini fark etti. Çeribaş, yetkililere yardım istedi ve aracının muayeneye hasarlı bir şekilde çıktığını öğrendi.

Otomatik vitesli aracının muayenesi sırasında bir hata yapıldığı ve aracının itilerek dışarı çıkarıldığı ortaya çıktı. Bu durum, aracının şanzımanında en az 110 bin TL'lik bir hasar oluşmasına neden oldu. Çeribaş, bu hatanın TÜVTÜRK muayene istasyonunda yaşandığını ve bu nedenle ciddi bir hasarın meydana geldiğini belirtti.

Olay, muayene hatalarının ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Çeribaş, TÜVTÜRK yetkilileriyle iletişim kurmakta zorlandığını ve kendisine yardımcı olunmadığını dile getirdi. Bu da müşteri memnuniyeti ve mağduriyetin nasıl ele alındığına dair eleştirilere yol açtı.

Çeribaş, bu tür muayene hatalarının daha önce de yaşandığını ve diğer araç sahiplerinin de benzer sorunlarla karşılaştığını belirtti. Bu, sorunun daha geniş bir kapsamda ele alınması gerektiğini gösteriyor. Çeribaş, yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla hukuki bir süreç başlatma kararı aldı. Bu da sorunun yasal yollarla çözülmeye çalışılacağını gösteriyor.

TÜVTÜRK istasyonlarında benzer durumların daha önce de yaşandığını öğrenen Çeribaş, durumu yargıya taşımaya hazırlandığını belirtti ve dava açılmasının ardından gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti. Bu olay, araç sahipleri arasında büyük bir endişeye neden olurken, TÜVTÜRK'ten gelecek açıklamalar ve mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerden adımlar bekleniyor. Araç muayenelerindeki güvenilirliğin ve hizmet kalitesinin yeniden değerlendirilmesi için çağrılar da yapılıyor.