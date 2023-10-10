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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı çalışma takvimi sonucunda, okulların tatil tarihleri netlik kazandı. İşte detaylar:

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erecektir.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü tamamlanacaktır.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem başlangıcı ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü olacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

2024-2025 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacaktır.

Öğrenciler ve veliler, bu tarihleri göz önünde bulundurarak gelecek planlamalarını yapabilirler. Ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte dinlenme ve motivasyon kazanma fırsatı bulacak olan öğrencilere başarılar dileriz.