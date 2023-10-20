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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin farklı bölgelerinde ikincil nüfus gruplarının belirlenmesine ilişkin son verileri paylaştı. Bu sonuçlara göre, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas ve Amasya gibi illerde yaşayan ikincil nüfus grupları netlik kazandı. Paylaşılan verilere göre Amasyalılar, Çorum'da ikincil nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çorum ilinde en büyük ikincil nüfus grubunu Amasyalı vatandaşlar oluşturuyor. Çorum, Amasyalılar arasında ikincil nüfusun yoğun olduğu illerden biri olarak öne çıkıyor. Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordulular oluştururken, Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus Samsunlular tarafından temsil ediliyor.

Kayseri'de ise Sivaslılar, ikincil nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyor. Giresun ilinde ise Trabzonlular, ikincil grup olarak öne çıkıyor.

Ancak büyük metropollerde ikincil nüfus durumu oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da en çok Çorumlular görülüyor. Bursa'da en büyük ikincil nüfus Karslılardan oluşurken, İstanbul'da en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil ediliyor. İzmir'de ise en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil ediyor. (Haber Merkezi)