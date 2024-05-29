Son zamanlarda halka arzı gerçekleşen Altınay Savunma, dikkat çeken bir gelişmeyle yatırımcıların gündemine oturdu. Şirketin 9 günlük tavan serisini takiben, 10. işlem gününde taban seviyelerine gerilediği görüldü. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin hisseleri, %2,52'lik bir düşüşle 73,45 lira seviyesine geriledi.

Halka arz edilen şirketler arasında en çok getiri sağlayan hisse olan Altınay Savunma, son günlerde yaşadığı bu düşüşle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 8-9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen halka arz talebi oldukça yoğun olmuştu. Birim fiyatı 32,00 lira olarak belirlenen halka arzda, yatırımcılar büyük ilgi göstermişti.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

Şirketin halka arzından elde edilen fonun kullanım alanlarına ilişkin açıklamalar da dikkat çekiyor. Altınay Savunma, elde edilen fonun %50'sini yeni tesis ve üretim teknolojilerine, %15'ini test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımlarına, %5'ini global satış ve pazarlama ağına, %15'ini işletme sermayesine, %5'ini finansal borç ödemelerine, ve %10'unu şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasına ayıracak.

ALTINAY SAVUNMA'NIN ÜRÜNLERİ

Şirketin savunma sanayisindeki ürünleri, geniş bir yelpazeye yayılıyor. Hareket Kontrol Teknolojileri, gimbal, mast, servo motoru gibi ürünleri içerirken, ASELSAN ile ortak kurulan DASAL ise İnsansız Sistem Teknolojileri konusunda dronelar geliştirmektedir.

Deniz Sistemlerinde, hareket kontrol, deniz savunma ve görünmezlik konularında çözümler sunulmaktadır. Silah Sistemlerinde ise, döner kanat hava platformlarında kullanılan 2 eksen stabilize silah taretleri ve havan mühimmatı bırakma sistemleri gibi ürünler bulunmaktadır. Ayrıca, miadı dolan mühimmatların geri dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yürütülen Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Teknolojileri de Altınay'ın faaliyet alanları arasındadır.

Altınay Grubu'nun TUSAŞ ile ortak olarak faaliyet gösteren TAAC adlı şirketi, Milli Muharip Uçak KAAN için iniş takımı üretimi gibi önemli projelerde yer almaktadır. Ayrıca, hava araçlarının test edildiği ve sektörde iron bird (demir kuş) olarak bilinen test sistemlerinin üretimi de Altınay'ın faaliyetleri arasındadır.