Karaman’da park halindeki traktör alev alev yanarak demir yığınına döndü.

Yangın, sabaha karşı merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin bahçesinde park halinde duran Yusuf Gür’e ait traktör sabaha karşı biranda alev alarak yanmaya başladı. Patlama sesine uyanan ev halkı bahçedeki traktörün yandığını gördü. Kısa sürede alev topuna dönen traktör tamamen yanarak demir yığınına döndü. Yaklaşık 800 bin lira değerinde olduğu öğrenilen traktörde elektrik kablolarının şase yapması sonucu yangının çıktığı tahmin ediliyor.