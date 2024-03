“Neden akran zorbalığına karşı böyle bir kavram türetmiyoruz ki, türettiğimiz olumsuz kavramların içinde kayboluyoruz” diyor akran zorbalığı konusu üzerine konuşurken “akran nezaketi” kavramını dilimize kazandıran eğitimci-yazar Bahar Eriş.

Özellikle de çocuklar söz konusu olduğunda zorbalık gibi olumsuz bir ifadeyi kullanmak bana da hep kötü bir tercih gibi gelmiştir. Bu kötü tercihten Bahar Eriş bizi nispeten kurtarıyor.

Yaşamda herhangi bir konuda değişime gitmek istiyorsak önce dil kalıplarıyla işe başlamalıyız. Olumsuz ifadeleri sıkça kullanmak olumsuzlukları normalleştirmek ve çağırmak anlamına da geliyor.

Zorbalık; yaş, zaman, ortam, cinsiyet vs. fark etmeksizin insan ilişkilerinin olduğu her yerde şekil değiştirerek karşımıza çıkabiliyor. Yetişkinlerin de günlük yaşamda pek çok konuda zorbalığa maruz kaldığını biliyoruz. Fakat ben çok daha tehlikeli olan çocuklar ve ergenler arasındaki akran zorbalığından söz etmek istiyorum.

Akran zorbalığı nedir?

Bir kişinin veya bir grubun, akranı olan başka kişiyi doğrudan hedef alarak uyguladığı psikolojik veya fiziksel şiddete akran zorbalığı denir. Zorbanın amacı, karşısındaki kişiyi sindirmek, onu manipüle etmek ve onun üzerinde egemenlik sağlamaktır.

Yalnızca zorbalığa uğrayan kişi mağdurmuş gibi görünse de söz konusu çocuk ya da ergenler olduğunda zorbalığı yapan kişi de mağdur olarak ele alınmalıdır. Çünkü çocukların suçu olmaz; çocukların hatası, yanlışı olur. Bu yanlışlar da ancak yetişkinler tarafından fark edilip üzerine hoşgörüyle eğilinirse düzeltilebilir.

Çocuklar yaşamı anlamak ve kendilerini inşa etmek üzere eylemlerde bulunurlar. Bu süreçte de elbette akranlarıyla çatışmalar, tartışmalar, karşıtlıklar yaşayacaklardır. Bunlar ölçülü ve saygılı olduğu sürece sağlıklıdır. Bu nedenle akranlar arasındaki her tartışma ve çatışma akran zorbalığı başlığı altında değerlendirilmemelidir.

Zorbalık Türleri

1.Fiziksel Zorbalık: Bu zorbalık türünü fark etmek oldukça kolaydır. Hızlıca sorunu çözmek bakımından bu önemli bir noktadır. Vurmak, eşyalara zarar vermek, mahrem alanlara dokunmak gibi örnekler verilebilir. Sürekli ve kasıtlı fiziksel şiddet eylemleri içerir.

2.Sözel Zorbalık: Küfür, hakaret, küçümseyici ifadeler, alay sözcükleri gibi sözlü saldırılar bu zorbalık türüne örnek gösterilebilir. Yetişkinler tarafından görmezden gelinen türlerin başında gelir. Fakat en az fiziksel zorbalık kadar zarar vericidir.

3.Sosyal Zorbalık: Dışlama, arkadaş grubuna dahil etmeme, oyunlara almama ya da altından kalkamayacağı görevler verme gibi örnekler verilebilir. Her birey gibi çocuklar da bulunduğu toplum ve grup tarafından kabul edilmek, bir zümreye kendini ait hissetmek ister. Bu zorbalık türü çocukların toplumsal kişiliğinde önemli zararlara yol açar.

4.Siber Zorbalık: Sosyal medyanın hayatımıza fazlaca girmesiyle her geçen gün artan bir türdür. Sanal ortamlarda kişi hakkında kötü sözlerde bulunmak, hakaret etmek, kişisel bilgileri ele geçirmek-yaymak gibi örnekler verilebilir. Bu konuda ebeveynlerin dijital okuryazarlığa sahip olması ve çocuklarının dijital medya kullanımını denetlemesi gerekir.

Sizlere kısaca akran zorbalığı ve türlerinden söz etmiş oldum. Evde ebeveynler, okullarda eğitimciler “akran zorbalığı” vurgusu yapmayı bırakıp çocukların algı ve dikkatini daha olumlu olan yere “akran nezaketi” ne çekmelidir. Çocuklara yanlış davranışı hayatından çıkarması gerektiğini öğütlerken onun yerine ne koyacağını da gösterebilmeliyiz. Bu yüzden akran zorbalığı değil akran nezaketi diyeceğiz.

Bu konuyu daha detaylı öğrenmek isteyen ebeveyn ve eğitimcilere rehber niteliğinde bir kitap önerim var. Eğitimci-Yazar Ömer Şahan’ın “Akran Zorbalığı” isimli kitabında bu konu derinlemesine ele alınmış. İçerisinde vaka örnekleri ve çözüm önerileri de mevcut.

Zorbalıkla mücadelede nezaketi elden bırakmamanız dileğiyle…