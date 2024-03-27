Avare dolaşan bir garip varsa

Sormadan bilin ki o benim işte

Dermansız derdine Lokman ararsa

Sormadan bilin ki o benim işte

Bilinmez Alman mı ya da buralı

Talihe küsülü bahtı karalı

Felekten ok yemiş kalbi yaralı

Sormadan bilin ki o benim işte

Köhne meyhanenin bir köşesinden

Sıyrılmış dünyanın her neşesinden

Gönlünü oyalar mey şişesinden

Sormadan bilin ki o benim işte

Yürürüm önümde bir uzun yol var

Kurumuş bedenim ne yaprak dal var

İskender kalaycı mecnun bir kul var

Sormadan bilin ki o benim işte Âşık İdris’ten yeğenim İskender Kalaycı’ya hediyesidir.