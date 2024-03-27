Avare dolaşan bir garip varsa
Sormadan bilin ki o benim işte
Dermansız derdine Lokman ararsa
Sormadan bilin ki o benim işte
Bilinmez Alman mı ya da buralı
Talihe küsülü bahtı karalı
Felekten ok yemiş kalbi yaralı
Sormadan bilin ki o benim işte
Köhne meyhanenin bir köşesinden
Sıyrılmış dünyanın her neşesinden
Gönlünü oyalar mey şişesinden
Sormadan bilin ki o benim işte
Yürürüm önümde bir uzun yol var
Kurumuş bedenim ne yaprak dal var
İskender kalaycı mecnun bir kul var
Sormadan bilin ki o benim işte Âşık İdris’ten yeğenim İskender Kalaycı’ya hediyesidir.