Her ne yana baksam yine bu sene
Yapraklar sararmış dalda neşe yok
Benimde gönlüme gam çöktü gene
Bülbüller hüzünlü gülde neşe yok
Eşkıya çok zalim yürek dağlıyor
Bezirgân yas tutup kara bağlıyor
Kervan geçmez olmuş hancı ağlıyor
Yolcular perişan yolda neşe yok
Eğlenip gülmüyor yoksullar baylar
Matemli geçiyor haftalar aylar
Köpürüp coşmuyor dereler çaylar
Sular durgun akar selde neşe yok
O eski ozanlar hani nerdeler
Üç beş acemi söz sinemi deler
Elde mızrap kırık bozuk perdeler
Sazım düzen tutmaz telde neşe yok
Âşık İdris ömrüm kederle çile
Atmış sene geçip gitti nafile
Bazen deyiş türkü söylesen bile
Gönül mahsun mahsun dilde neşe yok