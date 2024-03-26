Her ne yana baksam yine bu sene

Yapraklar sararmış dalda neşe yok

Benimde gönlüme gam çöktü gene

Bülbüller hüzünlü gülde neşe yok

Eşkıya çok zalim yürek dağlıyor

Bezirgân yas tutup kara bağlıyor

Kervan geçmez olmuş hancı ağlıyor

Yolcular perişan yolda neşe yok

Eğlenip gülmüyor yoksullar baylar

Matemli geçiyor haftalar aylar

Köpürüp coşmuyor dereler çaylar

Sular durgun akar selde neşe yok

O eski ozanlar hani nerdeler

Üç beş acemi söz sinemi deler

Elde mızrap kırık bozuk perdeler

Sazım düzen tutmaz telde neşe yok

Âşık İdris ömrüm kederle çile

Atmış sene geçip gitti nafile

Bazen deyiş türkü söylesen bile

Gönül mahsun mahsun dilde neşe yok