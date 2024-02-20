Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin yeni personel alımı için başvuru tarihlerini ve şartlarını duyurdu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın verdiği müjdeyle başlayan süreçte, vatandaşlar tarafından merakla beklenen başvuru detayları şu şekilde:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın müjdesini verdiği 8 bin personel alımı için süreç başladı. Vatandaşların merakla beklediği personel alımı için başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Peki, başvuru için aranan nitelikler ne? Başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI:

Kamu haklarından mahrum olmama şartı,

Taksirli suçlar ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıma,

Askerlikle ilgisi olmama, askerlik çağına gelmemiş olma veya askerliğini yapmış/ertelemiş olma,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmama.

BAŞVURU İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

Başvurulan pozisyon için istenilen bölümden mezun olunması,

Yaşlılık veya malullük aylığı kazanmamış olma.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvurular 21 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 11 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılabilecek.

BAŞVURU BELGELERİ:

Bir adet vesikalık fotoğraf,

İlanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi,

Akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden belge,

Son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisi,

"Şoför" unvanına başvuracak adaylardan sürücü belgesi,

"Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanına başvuracak adaylardan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı,

Başvuru işlemini tamamlayan adaylardan "Aday Başvuru Bilgileri" formu.

Belirtilen belgelerin net ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklenmemesi durumunda başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca, adaylar şartlara uymalarına rağmen yalnızca 1 pozisyon için başvuru yapabilecek ve gerçeğe aykırı belge verenler yasal işlemlerle karşılaşacak.