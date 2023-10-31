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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptıkları her hizmetin odağında ailenin bulunduğunu vurgulayarak, bütün çalışmaların merkezinde ailenin mutlu, müreffeh, birbirini destekleyen, kollayan yapısının korunmasını temel aldıklarını ifade etti.

Göktaş, “Engellimizi, çocuğumuzu, yaşlılarımızı mümkünse kendi aile ortamında desteklemekten başlıyoruz. Mümkün değilse eğer diğer sosyal hizmet modellerimiz bunu takip ediyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürdüğümüz Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017 yılından bu yana aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarını tespit ederek, yapılan incelemeler sonucu bakanlığımızın uygun olan hizmet modellerini uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

6,7 MİLYON HANEYE ZİYARET

ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Göktaş, “Kırmızı Yelekliler” olarak tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarda da sıfırıncı dakikadan itibaren vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı. Göktaş, şunları kaydetti: “ASDEP ile hane ziyaretlerinde vatandaşlarımızın sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Sahadaki 4 bin 794 ASDEP personelimiz bugüne kadar 6,7 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP ekiplerimiz ile 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk.”

“DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ”

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Alan taraması yapan ASDEP ekiplerimiz hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerimizce tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanındaysa vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor. Bugüne kadar 334 bin 732 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi” dedi.