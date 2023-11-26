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Dr. Şahin, “Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar. Bu nedenle ağız ve diş sağlığını bozan faktörler vücut sağlığını da etkilemektedir. Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada en önemli halk sağlık sorunları arasındadır” dedi.

22 Kasım 1908 tarihinde ilk "Dişçi Mektebi’nin açılması, ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten Dr. Şahin, “1996 yılından itibaren 22 Kasım ‘Türk Diş Hekimliği Günü’ ve 18-24 Kasımı içine alan hafta ülkemiz genelinde bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, ağız diş sağlığının önemine dikkat çekmek ve doğru alışkanlık kazandırmak adına "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığının öneminden bahseden Dr. Şahin açıklamasını şu şekilde sürdürdü: Çoğu zaman genel sağlıktan ayrı değerlendirilen ağız ve diş sağlığı, yapılan araştırmalar neticesinde kalp, böbrek, eklem rahatsızlıkları, sindirim sistemi sorunları gibi pek çok hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Ağız, sindirim sisteminin başlangıcı olup besinler ağız yoluyla alındıktan sonra dişler yardımıyla sindirime hazırlanır. Ağız ve dişler çiğneme, konuşma ve estetik açıdan çok önemlidir. Sindirim kanalının girişi olan ağızda meydana gelen problemler kişinin diş eti sağlığını, beslenmesi, konuşmasını, görüntüsünü ve genel sağlık durumunu etkiler. Dış ortamla ilişkili olan ağız ve dişlerimizin temizliğine önem verilmeli dişlerin periyodik bir şekilde fırçalanması sağlanmalıdır.

Çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerinde edindikleri tutum ve davranışlar, ileriki yaşlarda hem genel sağlıklarını hem de ağız ve diş sağlıklarını şekillendirmesi açısından çok önemlidir. Bu dönemde çocuk ve gençler üzerinde ailelerin, öğretmenlerin ve medyanın da etkili olduğu bilindiğinden ülkemiz genelinde bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, ağız diş sağlığının önemine dikkat çekmek ve doğru alışkanlık kazandırmak çocukların ağız ve diş sağlığı açısından doğru tutum ve davranış edinmelerine yardımcı olacaktır.

İyi bir ağız ve diş sağlığı kalitesine ulaşabilmek için; Günde en az 2 kez ve 2 dakika dişlerimizi fırçalamalıyız. En az 3 ayda bir diş fırçamızı yenilemeliyiz. 6 ayda bir diş hekimi kontrollerimizi aksatmamalıyız. Doğru ve düzenli ağız bakımını alışkanlık haline getirmeliyiz. Beslenmemizi düzenlerken çürük oluşturmayan besinleri seçmeliyiz. Ne yediğimiz kadar ne zaman yediğimizin de önemli olduğunu unutmamalıyız. Sert, kabuklu gıdaları dişlerimizle kırmamalıyız. Diş hekimimizin önerdiği koruyucu flor uygulamalarını ihmal etmemeliyiz.”