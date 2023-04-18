Türkiye için sahada olduğunu kaydeden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 14 Mayıs seçimleri için New Heaven ve Connecticut bölgesindeki Türk vatandaşları ziyaret etti.

“YİNE BAŞARACAĞIZ”

Ziyaretinden sonra açıklamada bulunan Milletvekili Yusuf Başer, “Türkiye Yüzyılı için sahadayız. Yeni zafer anıtları dikmek için dünyanın her yerindeyiz. Tarihi 14 Mayıs seçimleri kapsamında ABD'deyiz. New Heaven ve Connecticut bölgesindeki vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, gönüllere dokunuyoruz. Liderimizle ne kadar gurur duysak az. Vatandaşlarımızın Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan sevgisi çok yüksek düzeyde. Azim, inanç ve kararlılıkla. Yine başaracağız. Yine tarih yazacağız. Türkiye Yüzyılının önünde kimse duramayacak. Doğru adımlarla yola devam” şeklinde konuştu. Haber Merkezi