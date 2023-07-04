Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Karadağ Milli Takımı'nın kaptanı Sladjana Bulatovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Japonya Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Vegalta'da oynayan 29 yaşındaki tecrübeli isim, kendisini kırmızı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bulatovic, törende yaptığı konuşmada, "Öncelikle bana desteğe gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Türkiye şampiyonuna imza attığım için çok mutluyum. Bu kulüpte oynamak ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Yalçın Demirkol da yeni sezon hazırlıklarının başlayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem lig serüveni hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmanın ağır bir yükü olacak. Bu doğrultuda önce devam edeceğimiz yerli oyuncularımızla görüşerek sözleşmelerini imzaladık. Şimdi ise dış transfer çalışmalarımıza başladık. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kaliteli ve takımımıza uygun futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün de daha önce prensip anlaşmasına vardığımız önemli bir futbolcuyla resmi olarak ilk imzamızı gerçekleştirdik. Sladjana Bulatovic'e takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diliyorum." AA