Eskişehir’de ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Doğal gaz patlaması: 1 yaralı Doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 9 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.K. isimli şahıs yakalandı.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA