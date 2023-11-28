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Son zamanlarda dikkat çeken yükselişine devam eden altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ons başına 2 bin 13 doları gören altın, son 6 ayın en yüksek seviyesini elde etti. Gram altın ise bin 875 lirayla taze bir rekora imza attı. Yatırımcılar altındaki bu çıkışın devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yapılan dikkat çeken bir tahmin sektöre umut verdi.

Goldman Sachs, yaptığı değerlendirmede "Altının parlaklığı geri dönüyor" ifadesini kullanarak, altının gelecek 12 ay içinde ons başına 2.050 doları göreceğini öngördü. Bankanın analizinde, altın fiyatlarındaki olası yükselişin ABD reel faizleri ve dolar hareketleri ile yakından ilişkili olacağı vurgulanırken, Çin ve Hindistan'dan gelen güçlü tüketici talebi ile merkez bankası alımlarının altındaki potansiyel yükselişi dengeleyebileceği belirtildi.

Goldman Sachs'ın ons altındaki 2 bin 50 dolar tahmini gerçekleşirse, gram altın yeni rekora imza atabilir. Gram altının fiyatı, ons altın ve dolar üzerinden hesaplanıyor. Ons fiyatını 31,10'a bölüp çıkan sonucu güncel döviz kuru ile çarptığımızda gram altın değerine ulaşıyoruz. Bu durumda, ons altının 2 bin 50 dolara çıkması gram altını bin 905 liraya taşıyabilir. Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu olumlu gelişmeleri dikkate alarak stratejilerini gözden geçirebilirler.