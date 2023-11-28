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Sağlık uzmanlarından Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, zeytin ve zeytinyağının insan sağlığına sayısız fayda sağladığını belirtiyor. Özellikle kan basıncını kontrol altında tutarak kolesterol düzeyini dengeleyip kalp krizi riskini azalttığını vurgulayan Karabulut, bu mucizevi meyvenin sağlık deposu olduğunu ifade ediyor.

ZEYTİNİN DAYANIKLILIĞI VE UZUN ÖMÜRLÜLÜĞÜ

Zeytin ağacının dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü, onu kutsal bir ağaç ve meyve olarak adlandırmamıza neden oluyor. Prof. Dr. Karabulut, zeytinin 8 bin yıldan beri Akdeniz medeniyetlerinin vazgeçilmezi olduğunu ve özellikle "sıvı altın" olarak anıldığını belirtiyor.

TÜRKİYE'NİN ZEYTİN ÜRETİMİNDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Zeytinin karakteristik açıdan Akdeniz iklimine uygun olduğunu ifade eden Karabulut, Türkiye'nin zeytin üretiminde üst sıralarda yer aldığını söylüyor. Zeytinin sadece sofralarda değil, aynı zamanda mutfak eşyalarında, oyma malzemelerinde ve mobilyalarda da kullanıldığına dikkat çekiyor.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞININ ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARI

Zeytin ve zeytinyağının sadece yemeklerde değil, aynı zamanda kozmetik ürünlerinde de kullanıldığını belirten Karabulut, bu ürünlerin sadece doğal değil, aynı zamanda sağlıklı olduğunu vurguluyor. Saçlarda kepeklenmeyi önleyen, cildi güzelleştiren ve yaşlanmayı geciktiren zeytinyağı bazlı ürünlerin faydalarına da dikkat çekiyor.

ZEYTİNİN TARİH BOYUNCA TÜRK MUTFAĞINDAKİ YERİ

Zeytinin Türk mutfağındaki önemine de değinen Karabulut, Türklerin zeytin ve zeytinyağı ile Anadolu'da tanıştıklarını, üretimini öğrenerek çeşitlendirdiklerini ve bu mucizevi meyveyi kültürlerine kazandırdıklarını belirtiyor. Zeytinin tarihsel olarak aydınlatma amacıyla sıvı yakıt olarak kullanıldığını ve Osmanlılar döneminde balık yemekleri ve salataları zenginleştirdiğini ekliyor.

ZEYTİN VE SAĞLIK: İÇERİĞİ VE FAYDALARI

Zeytinin içeriğinde bulunan muhtelif yağlar, organik asitler, tanen ve reçinelerin yanı sıra yoğun E vitamini ve sodyumu içerdiğini vurgulayan Karabulut, zeytinin sağlık açısından birçok faydasını sıralıyor. Kan basıncını düşüren, kolesterolü dengeleyen, antioksidan özellikleriyle kanserle mücadelede etkili olan zeytinin, sindirim sistemini düzenleyip ağrıları giderdiğini ve birçok hastalığa karşı koruma sağladığını ifade ediyor.

ZEYTİNİN SAÇ VE CİLT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Zeytinin saçları sağlamlaştırdığını ve dökülmeyi engellediğini belirten Karabulut, aynı zamanda cilt rahatsızlıklarını önlediğini ifade ediyor. Zeytinyağının yağ hücrelerini parçalama özelliğiyle kilo kaybına da katkı sağladığını ekliyor.

ZEYTİNİN YARARLARI BİTMİYOR

Zeytinin içeriğindeki zengin vitamin ve minerallerle birlikte, birçok sağlık sorununa karşı etkili bir koruyucu olduğunu belirten Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, zeytin ve zeytinyağını günlük beslenme kültürüne eklemenin önemine vurgu yapıyor. Türklerin zeytin ve zeytinyağıyla kadim kültüre katkı sağladığını da unutmuyor.

Bu eşsiz meyve ve sıvı altın, sofralarımızda hem lezzetin hem de sağlığın anahtarı olmaya devam ediyor.