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Türkiye genelinde milyonlarca çalışan, yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık Cuma günü gerçekleştireceği ilk toplantıyla bu önemli konuyu ele alacak. Öncesinde Türk-İş, Kasım ayına dair açlık ve yoksulluk sınırını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin aylık sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme maliyeti olan açlık sınırı, 14.025 TL'ye yükseldi.

Gıda harcamalarıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılan zorunlu diğer aylık harcamaların toplamı ise yoksulluk sınırını 45.686,81 TL'ye çıkardı.

Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 18.239,8 TL'ye yükseldi. Türk-İş tarafından sunulan bu verinin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na iletilmesi bekleniyor. Bu verinin, asgari ücret belirlenirken önemli bir etken olacağı tahmin ediliyor.