Bu çerçevede, 2023 yılında gerçekleştirilecek alımların Resmi Gazete'de yayınlanan kararla onaylandığı bildirildi.
Adalet Bakanlığı, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan oluşan farklı kadrolarda toplamda 7199 Memur ve Personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımların dağılımı şu şekilde:
Adalet Bakanlığı: 6881 kişi
Adli Tıp Kurumu (ATK): 318 kişi
Adalet Bakanlığı'nın 6881 personel alımı planı, 58 kişilik merkezi, 5823 kişilik taşra, ve 1000 kişilik taşra meslek mensupları olmak üzere farklı pozisyonlarda gerçekleşecek. Alımlar arasında şunlar yer alıyor:
Savunma Uzmanı
Program Yardımcısı
Şoför
Adalet Uzman Yardımcısı
Teknisyen Yardımcısı
Hizmetli
Cezaevi Müdürü
Hakim Adayı
Şef
İnfaz ve Koruma Memuru
Bilgisayar İşletmeni
Sosyal Çalışmacı
Cezaevi Tabibi
Psikolog
Sağlık Memuru
Teknisyen Yardımcısı
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İşaret Dili Personeli
Hakim ve Savcı
Adli Tıp Kurumu (ATK) Memur Alımı Kadroları ise şu şekilde dağılıyor:
Merkezi: 133 kişi
Taşra: 185 kişi
Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak,
Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),
Yaş sınırları (30 veya 35 yaş) gerekliliklerine uygun olmak (bu yaş sınırları pozisyonlara göre değişebilir),
2022 KPSS sonuçlarına göre en az 70 puan almış olmak (P94, P93 veya P3 puan türlerinden),
En az Lise mezunu olmak (ön lisans veya lisans mezunu adaylar da başvurabilir),
Hizmet göreceği pozisyonun özel kanun ve mevzuatta aranan şartlara uygun olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.Kaynak: Haber Merkezi