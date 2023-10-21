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Bu çerçevede, 2023 yılında gerçekleştirilecek alımların Resmi Gazete'de yayınlanan kararla onaylandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan oluşan farklı kadrolarda toplamda 7199 Memur ve Personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımların dağılımı şu şekilde:

Adalet Bakanlığı: 6881 kişi

Adli Tıp Kurumu (ATK): 318 kişi

Adalet Bakanlığı'nın 6881 personel alımı planı, 58 kişilik merkezi, 5823 kişilik taşra, ve 1000 kişilik taşra meslek mensupları olmak üzere farklı pozisyonlarda gerçekleşecek. Alımlar arasında şunlar yer alıyor:

Savunma Uzmanı

Program Yardımcısı

Şoför

Adalet Uzman Yardımcısı

Teknisyen Yardımcısı

Hizmetli

Cezaevi Müdürü

Hakim Adayı

Şef

İnfaz ve Koruma Memuru

Bilgisayar İşletmeni

Sosyal Çalışmacı

Cezaevi Tabibi

Psikolog

Sağlık Memuru

Teknisyen Yardımcısı

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

İşaret Dili Personeli

Hakim ve Savcı

Adli Tıp Kurumu (ATK) Memur Alımı Kadroları ise şu şekilde dağılıyor:

Merkezi: 133 kişi

Taşra: 185 kişi

Adayların başvuru yapabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak,

Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),

Yaş sınırları (30 veya 35 yaş) gerekliliklerine uygun olmak (bu yaş sınırları pozisyonlara göre değişebilir),

2022 KPSS sonuçlarına göre en az 70 puan almış olmak (P94, P93 veya P3 puan türlerinden),

En az Lise mezunu olmak (ön lisans veya lisans mezunu adaylar da başvurabilir),

Hizmet göreceği pozisyonun özel kanun ve mevzuatta aranan şartlara uygun olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.