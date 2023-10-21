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Olay, müdürün iş saatlerinde film izlemesi, özel işlerini personeline yaptırması ve köpeğinin bakımını personelden talep etmesiyle gündeme geldi. İş Mahkemesi'ne başvuran M.B., uzun süren bir hukuk mücadelesinin ardından davayı kaybetti.

İşverenle yapılan arabuluculuk görüşmeleri sonuçsuz kalan M.B., iş akdinin feshinin geçersiz olduğunu iddia ederek işe iadesini talep etti. Ancak davalı şirket avukatı, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savundu. Aynı zamanda, iş akdinin İş Kanunu'nun 25/2 ve disiplin prosedürünün 4.2.5 maddesi gereği feshedildiği gerekçesiyle davacının işe iadesine karşı çıktı.

İş Mahkemesi, tarafların ve tanıkların ifadelerini dinledikten sonra, davacının mesai saatleri içinde iş arkadaşlarına hakaret ettiği, mesai saatleri dışında ise aile ve arkadaşlarına yönelik hakaretlerde bulunduğunu tespit etti. Ayrıca, müdürün kişisel hizmetlerini personeline yaptırttığı, bilgisayarını taşıttığı, ayakkabılarını taşıttığı, hatta kendi eviyle ilgili işleri çalışanlara yaptırttığı ve silah taşıdığı bir dizi olumsuz davranışa işaret etti.

Sonuç olarak, bu emsal kararda, iş yerindeki kötü niyetli davranışların ciddi sonuçları olabileceği vurgulandı. İşten çıkarılma sebebi olarak, iş yerindeki düzensizlikler, kişisel işlerin personelle yaptırılması ve hatta iş saatlerinde film izleme alışkanlığı gösterildi. (Haber Merkezi)