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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından yol savaş alanına döndü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana gelen kazada, F.C. idaresindeki 38 GG 818, M.Y. idaresindeki 50 AAP 836, H.D. idaresindeki 38 ED 202, M.D. idaresindeki 38 AU 909, M.T. idaresindeki 38 AIN 179, E.D. idaresindeki 38 ED 995 ve A.B. idaresindeki 38 KC 115 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada araçlarda geniş çapta maddi hasar oluşurken, E.D. ve A.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar da ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuzey Çevre Yolu'ndaki trafikte bir süre Kocasinan Bulvarına verilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.