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Yozgatlı büyükbaş hayvan yetiştiricilerini de yakından ilgilendiren buzağı destekleme ödemelerinde 2 bin 400 yetiştiriciye 7 bin 399 baş buzağı için toplam 3 milyon 838 bin 750 lira ödeme yapılacak.

31 Mart 2023 tarihinde yapılan 1'inci dönem buzağı desteklemesi ödemelerinde ise 3 bin 726 yetiştiriciye 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar doğan 18 bin 340 baş buzağı için 9 milyon 841 bin 825 lira ödeme yapılmıştı. Buzağı desteklemelerinde 2022 yılında doğan her buzağıya en az 500 lira destekleme ödemesi yapılıyor. Buzağılar için yapılan destekleme ödeme miktarı, buzağının suni tohumlama yoluyla doğmuş olması, soy kütüğüne kayıtlı olması, doğduğu işletmenin 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' olması durumunda bin 950 liraya kadar yükseliyor. (Haber Merkezi)