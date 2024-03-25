31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin alınan tedbirleri açıklayan Bakan Ali Yerlikaya, toplam 594 bin personelin görev alacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart yerel seçimleri için alınan tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, toplamda 594 bin personelin görev alacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün seçim güvenliği toplantısına katıldı.

Bugün düzenlenen seçim güvenliği toplantısında konuşan Bakan Yerlikaya, seçim gününe yönelik alınan tedbirleri detaylarıyla paylaştı.

Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, seçim güvenliği kapsamında 324 bin emniyet genel müdürlüğü, 197 bin jandarma genel komutanlığı, 2 bin 850 sahil güvenliği komutanlığı, 53 bin güvenlik korucusu ve 187 bin gönüllü güvenlik korucusu görevlendirilecek. Bu tedbirlerin seçim sürecinin güvenliğine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.