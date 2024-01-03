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TÜİK’in Aralık enflasyonunu açıklamasının ardından alkollü içkideki ÖTV tutarı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,93 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,77 arttı. Yıllık enflasyon ortalaması ise yüzde 53,86 olarak belirlendi.

Enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından emekli maaşlarındaki artış netleşirken, alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Alkoldeki ÖTV artış oranı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre hesaplandı. 2023 yılının ikinci 6 ayı enflasyon verilerine göre Yurt İçi ÜFE, yüzde 25,6 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, alkollü içkilerdeki ÖTV tutarı da yüzde 25,6 oranında artacak.

Ancak, yapılan artışın alkol fiyatlarına ne kadar yansıyacağı henüz net değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖTV artışını iptal etme yetkisi bulunuyor; bu nedenle, zam oranının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.