TÜİK’in Aralık enflasyonunu açıklamasının ardından alkollü içkideki ÖTV tutarı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,93 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,77 arttı. Yıllık enflasyon ortalaması ise yüzde 53,86 olarak belirlendi.

2024 zamları hız kesmeden devam ediyor! Bir zam da alkole (3)

Dolar/TL fiyatı son dakika 03 Ocak 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dolar/TL fiyatı son dakika 03 Ocak 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

Enflasyon verilerinin duyurulmasının ardından emekli maaşlarındaki artış netleşirken, alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Alkoldeki ÖTV artış oranı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre hesaplandı. 2023 yılının ikinci 6 ayı enflasyon verilerine göre Yurt İçi ÜFE, yüzde 25,6 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, alkollü içkilerdeki ÖTV tutarı da yüzde 25,6 oranında artacak.

thumbs_b_c_a94e240046459cf0029db95221831e17

Ancak, yapılan artışın alkol fiyatlarına ne kadar yansıyacağı henüz net değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖTV artışını iptal etme yetkisi bulunuyor; bu nedenle, zam oranının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi