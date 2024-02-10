Yozgat merkezli olarak 2018 yılından beri yayın faaliyetini sürdüren ve mevsimlik olarak yayınlanan Çare Dergisinin 19. Sayısı yayımlandı.

Yozgat merkezli, Çâre dergisinin yeni sayısı çıktı. Çare Dergisi 19. sayısı tüm dünyanın gözü önünde Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çeken bir dosya ile yayımlandı.

Nuri Pakdil’in “Yürü kardeşim. Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin” dizelerini kapağa taşıyan Çare Dergisi 19. sayısı, içimizi burkan, her aklımıza geldiğinde hüzünlendiğimiz işgal altındaki Filistin gerçeğini haykıran bir ses olma niyetinde.

Arif Erdem Akbaş’ın “İki Kere İki Dört mü Eder?”, Mehmet Turhan’ın “Geçmişten Bugüne Filistin”, Betül Yüce’nin “Neden Kudüs’e Sahip Çıkmalıyım?”, Lütfiye Çiftçi’nin “Kudüs Günlerinden Notlar”, Nuh Kılıçarslan’ın “Dünya Çocukları”, Esma Pınar Kavalcı’nın “Ümidin Rengi: Gök Mavisi”, Gülnaz Eliaçık Yıldız’ın “Kar Sürgünü”, Mehmet Önder Karakaş’ın “İsrail Lobisinin Medya Gücü ve Hollywood Hümanizmi” yazıları ile de bu niyetinin ciddi olduğunu gösteriyor.

Mustafa Çiftçi’den “Heves Kırıcılara Rağmen Sanat Yapmak”, Ahmed Güner Sayar’dan “ Böyle Ferman Eyledi Cahit: Haydi Abbas”, Kübra Karakaş’tan “ Gönülsüz Adımlar”, Zeynep Altunok’tan “Onurlu Bir Ölüm”, Kamil Büyüker’den “ Abbas Sayar 100 Yaşında” nesirlerinin yanında Mustafa Mete’den “ İlmik”, İlhan Kayhan’dan “ Kar Sesi”, M. Türkmen Asyalı’dan “Tütsü” nazımları bu sayıda okuyucusu ile buluşuyor.

Çare’nin bu sayısındaki söyleşisi Yozgatlı şair ve yazar İsmail Karakurt ile gerçekleştirildi.

Arka sayfada Esra Beşli’nin çizimin altında Sezai Karakoç’un “Alınyazısı Saati” şiirinin bir bölümüyle de gelecek sayıya kadar okuyucusuna veda ediyor.