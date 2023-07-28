Birliğin ve beraberliğin simgesi olan aşure, Cumhuriyet Meydanı’nda 2 bin 500’e yakın kişiye dağıtıldı.

Aşure dağıtımına Vali Ziya Polat, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftü Gülden, vatandaşların ilgi ile karşıladığı aşure dağıtımında Muharrem ayının önemine değinerek bir açıklamada bulundu.

“KARDEŞLİĞİN ÖNE ÇIKTIĞI MEVSİMİN İÇERİSİNDEYİZ”

Muharrem ayında kötülüklerden uzak durulması gerektiğine değinen Gülden, “Muharrem ayı içerisinde ilerliyoruz. Bütün milletimizin Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Muharrem ayı kitabımızda Allah’ın haram kıldığı aylardan birisidir. Allah’ın haram kılmasının anlamı ise şudur; bu ayda diğer aylara göre daha fazla dikkat ve hassasiyetin, kötülükten uzak durmanın, birliğin, dirliğin, huzurun, ikramın, kardeşliğin öne çıktığı bir mevsimin içerisindeyiz. İbadet açısından bakıldığında bu ayı Hz. Peygamber’in oruç tutma yönüyle müminlere oruç tutmalarını tavsiye ettiğini ve oruç tutmanın Peygamber’imizin sünnetlerinden biri olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAVRANIŞLARIMIZA DA YANSIMALI”

Aşurenin birliği, huzuru ve kardeşliği pekiştirmesi bakımından önemli olduğunun altını çizerek açıklamasına devam eden Gülden, “Bu ayda yine aşure ikramı yapılır. Aşure ikramı hem tutulan oruçların bereketlenmesi hem de bu ayda bizlerden beklenen huzurun, birliğin, dirliğin ve her türlü kötülükten uzak durmanın bir aracı olarak, kardeşliğin ve paylaşmanın bir simgesi olarak, Hz. Nuh Aleyhisselam’dan bugüne kadar inanan gönüllerin birlikteliğine katkı sunması açısından Cumhuriyet Meydanımızda Yozgatlı kardeşlerimize her yıl olduğu gibi aşure ikram edelim dedik. Aşure bizim birliğimize, huzurumuzu, kardeşliğimizi pekiştirmesi bakımından önemlidir. Aşurenin tadı davranışlarımıza, fiillerimize yansıması bakımından da önemlidir. İnşallah bu aşure kardeşliğimize, dirliğimize ve birliğimize vesile olur. Aynı zamanda Cenab-ı hakkın nimetlerine bir şükre, nimetlerin kadir kıymetini bilip, zikrini, şükrünü yerine getirmemize vesile olur” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan