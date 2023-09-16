Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YAŞAM ECZANESİ
KARATEPE MAH. KARAYOLLARI CAD. ESER-AKBAY APT. NO:2
03542172555
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
HAVA ECZANESİ
istanbulluoğlu Mah. 14. Sk. No:5/A
03543142525
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
OVAKENT ECZANESİ
Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41
03546453396
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161746
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAY ECZANESİ
YENIYOL MAH.MILLI EGEMENLIK CAD.NO:1/A
3544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TAŞKIN ECZANESİ
KAPLICA MAH MIMAR SINAN CAD NO:10
03547722066
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
KOÇAK ECZANESİ
Karşıyaka Mah. Hastane Cad. Şehit Selçuk Erbek Sok. No:1/A
03544150303
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YASA ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
3545642267
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YAŞAR ECZANESİ
YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:22/C
03545161017
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