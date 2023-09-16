Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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14 Eylül  2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 14 Eylül  2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YAŞAM ECZANESİ

YAŞAM ECZANESİ

 KARATEPE MAH. KARAYOLLARI CAD. ESER-AKBAY APT. NO:2
 03542172555
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAVA ECZANESİ

HAVA ECZANESİ

 istanbulluoğlu Mah. 14. Sk. No:5/A
 03543142525
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

OVAKENT ECZANESİ

OVAKENT ECZANESİ

 Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41
 03546453396
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161746
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

SARAY ECZANESİ

 YENIYOL MAH.MILLI EGEMENLIK CAD.NO:1/A
 3544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B
 03543754770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TAŞKIN ECZANESİ

TAŞKIN ECZANESİ

 KAPLICA MAH MIMAR SINAN CAD NO:10
 03547722066
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KOÇAK ECZANESİ

KOÇAK ECZANESİ

 Karşıyaka Mah. Hastane Cad. Şehit Selçuk Erbek Sok. No:1/A
 03544150303
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YAŞAR ECZANESİ

YAŞAR ECZANESİ

 YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:22/C
 03545161017
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız... (Haber Merkezi)