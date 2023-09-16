Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YAŞAM ECZANESİ

KARATEPE MAH. KARAYOLLARI CAD. ESER-AKBAY APT. NO:2

03542172555

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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAVA ECZANESİ

istanbulluoğlu Mah. 14. Sk. No:5/A

03543142525

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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28

03544871695

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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

OVAKENT ECZANESİ

Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41

03546453396

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT

03547161746

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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25

03547361119

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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

YENIYOL MAH.MILLI EGEMENLIK CAD.NO:1/A

3544681159

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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

çay pınar MAh. Cumhuriyet bulv. No 72-B

03543754770

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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5

3543686647

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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TAŞKIN ECZANESİ

KAPLICA MAH MIMAR SINAN CAD NO:10

03547722066

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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KOÇAK ECZANESİ

Karşıyaka Mah. Hastane Cad. Şehit Selçuk Erbek Sok. No:1/A

03544150303

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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B

3545642267

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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YAŞAR ECZANESİ

YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:22/C

03545161017

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız... (Haber Merkezi)